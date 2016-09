Klopp zum HSV: "Ruft nie wieder an!"

Jürgen Klopp ärgert sich noch heute über die HSV-Verantwortlichen

Jürgen Klopp fühlt sich in Liverpool mehr als wohl. Die Art und Weise des ehemaligen Bundesliga-Trainers kommt auch in England sehr gut an. Ganz anders als beim HSV, wo Klopp einst nicht ernst genommen wurde.

2008 wurde der damalige Mainzer zu Gesprächen beim Hamburger SV eingeladen, um den Posten als Cheftrainer an der Elbe zu übernehmen. Die Anstellung scheiterte allerdings am Einspruch des jetzigen Vorstandsbosses Dietmar Beiersdorfer. Ob ihn die Absage persönlich getroffen habe? "Ja, das kann ich auch so sagen", gab der Liverpool-Manager im Interview mit dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" zu Protokoll.

"Ich wollte als Trainer wahrgenommen werden. Der HSV hat so eine Art Casting gemacht: flapsiger Umgang mit der Presse, Unpünktlichkeit, in den Jeans, Raucher", so Klopp weiter. Der HSV schickte daraufhin einen Scout nach Mainz, um den Trainer unter die Lupe zu nehmen. Das mit dem "Rauchen stimmt leider", gibt der 49-Jährige heute zu.

"Und dann noch der Spitzname Kloppo"

Die anderen Beschreibungen seien für Klopp jedoch mehr als unverständlich: "Unpünktlich ist eine absolute Unwahrheit. Ich war in meinem Leben nie unpünktlich, wenn ich es irgendwie verhindern konnte. Und was war das Letzte? Flapsig im Umgang mit der Presse. Ja, was soll das?"

Letztlich habe der Übungsleiter einen Strich unter die HSV-Bewerbung gemacht und ärgert sich noch heute über den Kontakt: "Und dann noch der Spitzname Kloppo, verbunden mit der Frage nach Autorität. Ich habe damals gesagt: 'So, Freunde, falls noch Interesse besteht, wollte ich nur mal sagen: no way. Ruft nie wieder an, das mache ich nicht. Ich bin Fußballtrainer und wenn euch solche Sachen wichtig sind, seid ihr die Falschen. Dann können wir nicht zusammenarbeiten.'"

Der Weg des gebürtigen Stuttgarters führte bekanntermaßen über den BVB, wo er zwischen 2008 und 2015 zwei Mal die Meisterschaft und ein Mal den DFB-Pokal gewinnen konnte. Höhepunkte seiner Trainer-Laufbahn waren wohl auch die Final-Teilnahmen in der Champions League 2013 und in der Europa League 2016 mit dem FC Liverpool. Der HSV hat seine Chance damals wohl deutlich verkannt.