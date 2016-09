100 Mio.! Ibra lehnte Mega-Angebot ab

Zlatan Ibrahimović wollte nicht nach China

Zlatan Ibrahimović wechselte im Sommer von Paris Saint-Germain zu Manchester United - und nahm dafür angeblich sogar Gehaltseinbußen in Kauf. Nun bestätigte der Berater des Schweden, Mino Raiola, dass sein Klient zudem ein unfassbares Angebot aus China abgelehnt hat.

"Ibrahimović ist der Größte. Er hat ein Angebot von den Chinesen abgelehnt, über 100 Millionen Euro, netto!", sagte der Italiener "Il Giornale". Den Grund für diese Haltung des Superstars lieferte der umtriebige Agent gleich mit: "Er will nicht mehr Geld. Er will gewinnen."

Raiola äußerte sich auch zu einem seiner anderen prominenten Klienten: Mario Balotelli. "Mario ist ein Phänomen, aber er ist halt Balotelli", erklärte der Berater augenzwinkernd. Auch wegen seines problematischen Werdegangs habe der im laut Raiola "rassistischen" Palermo aufgewachsene gebürtige Ghanaer nicht die ganz große Karriere eingeschlagen.

"Er hat als Kind viel gelitten und das war ihm in seinem Kopf immer im Weg. Wenn er die Mentalität eines Zlatan Ibrahimović hätte, dann hätte er mit dem Talent, das er hat, schon fünffacher Weltfußballer sein können", so Raiola, der dem Stürmer noch den Durchbruch zutraut: "Ich garantiere: Er kann immer noch ein Champion werden. Seit anderthalb Jahren hat er den Fußball endlich in den Mittelpunkt seines Lebens gestellt." Balotelli war vor der Saison zum französischen Erstligisten OGC Nizza gewechselt und überzeugte dort bislang mit guten Leistungen.

Für die anstehende Wintertransferperiode kündigte Raiola schon wieder Großes an - auch aufgrund des Kalenderjahr-Modus in China: "Der Januar ist für die Chinesen besonders wichtig. Und eins verrate ich: Es haben mich schon wieder viele Spieler kontaktiert, die ihren Verein wechseln wollen."