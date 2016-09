Bitter: Bochums Stöger fällt sehr lange aus

Stöger fehlt dem VfL sehr lange

Am Freitagabend war nach dem Auswärtssieg in Aue noch richtig gute Stimmung in Bochum. Am Morgen danach ist diese jedoch aufgrund einer schlechten Nachricht getrübt: Kevin Stöger hat sich schwer verletzt. Das ergab eine ausführliche Untersuchung.

Sehr bitter: Kevin #Stöger hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird #meinVfL in den kommenden Monaten fehlen😔 Kopf hoch, "Stögi"! pic.twitter.com/sokdwFpEKJ — VfL Bochum 1848 e.V. (@VfLBochum1848eV) 1. Oktober 2016

Der Neuzugang hat sich am Donnerstag im Training das Kreuzband gerissen. Das teilte der Verein am Samstag mit. Der Mittelfeldspieler wird dem Westfalen-Klub für mehrere Monate fehlen. "Kopf hoch, Stögi", übersendete der VfL dem 23-Jährigen per Twitter die besten Genesungswünsche.

Der Österreicher war vor der Saison vom SC Paderborn gekommen, wo er in der letzten Saison 25 Mal in der Liga zum Einsatz gekommen war, einen Treffer erzielte und drei Tore vorlegte. In Bochum war der Offensivmann bislang in sieben von acht Partien mit dabei und fehlte nur zuletzt bei Erzgebirge Aue. Beim 5:4-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg erzielte die Neuverpflichtung ihren ersten Treffer.