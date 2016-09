S04 will endlich "den Turnaround schaffen"

Kapitän Höwedes (l.) und sein Team wollen endlich auch in der Liga jubeln

Nach dem 3:1 in der Europa League gegen RB Salzburg hofft Schalke 04 auch auf die Wende in der Bundesliga. Gegner Borussia Mönchengladbach spielte zuletzt aber auf einem ganz anderen Niveau.

Im Europapokal ist Schalke 04 der einzige deutsche Klub, der noch keinen Punkt abgegeben hat. In der Bundesliga sind die Königsblauen dagegen die einzigen, die noch nicht gepunktet haben. Trainer Markus Weinzierl wäre es andersherum lieber, doch die Zähler vom einen auf das andere Konto zu überweisen, funktioniert nicht. "Wir wollen auch in der Bundesliga den Turnaround schaffen", sagte der 41-Jährige vor dem Heimspiel am Sonntag (17:30 Uhr) gegen Gladbach.

Der Druck ist groß nach dem Horrorstart mit fünf Pleiten und Platz 18 - auch für den neuen Trainer. Denn der Ex-Augsburger war angetreten, Schalke wieder in die Champions League zurückzuführen. Jetzt droht ein Abwärtsstrudel, der in der Vergangenheit schon andere hoch ambitionierte Klubs in den Abstiegskampf gezogen hat. "Wir müssen schleunigst punkten", sagte Weinzierl.

Höwedes' Einsatz ist noch fraglich

Ansonsten würde Schalke den Bundesliga-Negativrekord einstellen: Fortuna Düsseldorf startete 1991 mit sechs Niederlagen in die Saison. Und die Zweifel an Weinzierl würden wachsen. Schon jetzt wundern sich viele Beobachter, warum der neue Coach von Spiel zu Spiel kräftig rotiert, statt eine Stammformation und damit Stabilität zu finden. Gegen Gladbach ist der Coach möglicherweise zu Veränderungen gezwungen: Weltmeister Benedikt Höwedes ist angeschlagen, sein Einsatz fraglich. "Er hat einen Schlag abbekommen, da müssen wir abwarten", sagte Weinzierl.

Während Schalke unter neuer sportlicher Führung noch nach einer personellen und taktischen Ordnung sucht, hat Mönchengladbach nach ein paar Anlaufschwierigkeiten schon wieder zur Form der Vorsaison gefunden. Aus den letzten drei Runden holte das Team von Trainer André Schubert sieben Punkte. Beim 1:2 am Mittwoch in der Champions League gegen den FC Barcelona lag lange eine Überraschung in der Luft.

Die Borussia hat jede Menge Qualität

"Gladbach ist der Verein, der sich in den letzten Jahren am besten entwickelt hat", lobte Schalkes Neu-Manager Christian Heidel: "Sie haben eine richtig gute Personalpolitik gemacht." Dass der brasilianische Offensivstar Raffael verletzt ausfällt, sei kein Vorteil. "Dann kommen andere, die eine ähnliche Qualität haben", meinte Heidel.

Auch U21-Nationalspieler Leon Goretzka ist vom Gegner beeindruckt: "Gladbach hat am Mittwoch gegen eine der besten Mannschaften der Welt ein gutes Spiel gezeigt und lange gut mitgehalten." Mut macht den Schalkern nicht nur der letztlich souveräne Sieg im Europapokal, sondern auch ein Blick zurück: Ihren letzten Bundesliga-Heimsieg fuhren die Gelsenkirchener am 18. März ein - mit 2:1 gegen Mönchengladbach.