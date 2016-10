Balotelli darf nicht für Italien spielen

Balotelli spielt in der italienischen National-Elf zur Zeit keine Rolle

Italiens Nationaltrainer Giampiero Ventura verzichtet in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen weiter auf den wiedererstarkten Mario Balotelli.

Trotz seiner zuletzt ansprechenden Leistungen bei seinem neuen Club OGC Nice fehlt der 26 Jahre alte Stürmer im Aufgebot der Squadra Azzurra für die Partien in Turin gegen Spanien und drei Tage später in Skopje gegen Mazedonien. Ventura setzt weitgehend auf die selben Akteure, die beim Auftakt zur Qualifikation für die WM 2018 mit 3:1 in Israel gewonnen hatten.

Balotelli hatte lange in einer Krise gesteckt und war auch von Trainer Jürgen Klopp beim FC Liverpool aussortiert worden. Nach seinem Wechsel nach Nizza scheint er allmählich zu seiner alten Torgefährlichkeit zurückzufinden. Er traf bereits viermal in der Ligue 1 und einmal in der Europa League für die Franzosen. Sein letztes Länderspiel bestritt er am 24. Juni 2014 bei der WM in Brasilien gegen Uruguay (0:1).