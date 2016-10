Serie gerettet: LFC siegt spät in Swansea

Spiel gedreht! Liverpool setzt seine Serie fort

Mit deutlich mehr Mühe als erwartet hat der FC Liverpool seine Siegesserie in der Premier League ausgebaut und sich in der Spitzengruppe festgesetzt. Die Reds setzten sich am Samstag 2:1 (0:1) bei Kellerkind Swansea City durch.

Vor allem in der Anfangsphase hatte die Klopp-Elf allerdings große Probleme mit den Walisern. Bereits nach acht Minuten klingelte es im Tor der Gäste, als Leroy Fer nach einer Ecke für die Swans traf. Zu allem Überfluss verletzte sich der zuletzt formstarke Adam Lallana auch noch und musste früh ersetzt werden.

Die Halbzeitpredigt von Jürgen Klopp zeigte allerdings Wirkung: Nach der Pause wurde Liverpool stärker und glich durch einen Kopfball des Ex-Hoffenheimers Roberto Firmino (54.) aus. Die Gäste blieben dran und belohnten sich spät gegen ein müdes Swansea. Nach einem Foul an Firmino verwandelte James Milner (84.) den fälligen Strafstoß zum Siegtreffer.

Durch den vierten Sieg in Serie hat der LFC mit 16 Zählern zumindest vorübergehend Platz zwei erobert und rangiert damit unmittelbar hinter Spitzenreiter Manchester City (18). Allerdings können der FC Arsenal (13) und Tottenham Hotspur (14) am Sonntag wieder vorbeiziehen.