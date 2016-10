Koller beruft Alar für verletzten Harnik ein

Deni Alar durfte zuletzt 2012 das ÖFB-Dress tragen

Martin Harnik wird dem österreichischen Nationalteam in der WM-Qualifikation in Wien gegen Wales am 6. Oktober (ab 20:45 Uhr im weltfussball-Liveticker) und in Belgrad gegen Serbien am 9. Oktober (ab 20:45 Uhr im weltfussball-Liveticker) verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Teamchef Marcel Koller berief als Ersatz erstmals Deni Alar.

Am Samstag sorgte Martin Harnik bei einem Kurzeinsatz für Hannover 96 mit einem Assist noch dafür, dass die Niedersachsen im Nordduell mit dem FC St. Pauli mit 2:0 die Oberhand behielten. Probleme mit der Wadenmuskulatur zwingen den 29-Jährigen allerdings zur Pause, wie der ÖFB noch am selben Nachmittag bekanntgab.

Statt Harnik nominierte ÖFB-Teamchef Marcel Koller nun Deni Alar nach. Der aktuell Führende der Bundesliga-Torschützenliste (9 Treffer) stand schon öfter auf Abruf. Nun rückt der im Sommer von Rapid zum Ligarivalen Sturm Graz gewechselte Stürmer erstmals auch ins Teamcamp ein. Der 26-Jährige gebürtige Kroate konnte bislang nur 15 Einsätze für die U21-Nationalmannschaft Österreichs vorweisen.

Zu wenig Zeit zum Kennenlernen, so hatte Koller bei der Kaderbekanntgabe noch die Abwesenheit Alars begründet. Ab Montag kann der Schweizer dem Teamneuling seine Ideen schon einmal näherbringen.

red