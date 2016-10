Gündoğan: ManUnited wäre auch möglich gewesen

İlkay Gündoğan (M.) spielte diese Saison schon in der Champions League gegen Gladbach

İlkay Gündoğan hat sich mit guten Leistungen in der Premier League bereits einen Namen gemacht. Der Neuzugang bei Manchester City ist auf dem besten Wege, sich zu einem wichtigen Baustein unter Pep Guardiola zu entwickeln.

Nach überstandener Verletzungspause stand der Ex-Dortmunder zuletzt je zweimal in der Premier League und in der Champions League in der Startelf, steuerte beim 4:0 gegen Bournemouth sogar einen Treffer bei. Teammanager Pep Guardiola wurde zuletzt nicht müde, seinen Neuzugang aus der Bundesliga auch öffentlich stark zu reden.

In englischen Medien wurde nun berichtet, dass vor einigen Jahren auch ein Klubwechsel zum City-Erzrivalen Manchester United im Raum gestanden habe. Auf die Frage nach dem Wahrheitsgehalt des Gerüchts, dass ein früherer Wechsel zu den Red Devils einst möglich gewesen wäre, antwortete Gündoğan im Interview mit dem "Telegraph": "Es war nicht die größte Lüge."

"Stand gar nicht zur Diskussion"

Genau genommen hätte der Mittelfeldspieler nach seinen ersten Jahren bei Borussia Dortmund bereits den Schritt auf die Insel wagen können. Der 25-Jährige selbst habe sich den Schritt damals aber noch nicht zugetraut, wie er im "Telegraph" berichtete: "Vor zwei, drei Jahren war die Zeit noch nicht gekommen. Ich hatte Vertrag in Dortmund und ich habe nicht darüber nachgedacht, den Klub zu verlassen. Also stand es auch gar nicht zur Diskussion."

Erst nach weiteren zwei Spielzeiten mit über 50 Pflichtspieleinsätzen für die Borussia forcierte Gündoğan im Sommer diesen Jahres seinen Wechsel nach England und wechselte schließlich für rund 30 Millionen Euro nach Manchester.

Was damals Uniteds Pech war, entwickelt sich jetzt immer mehr zu Citys Glück.