Monaco nach Kantersieg Tabellenführer

Der AS Monaco in Torlaune - 7:0 gegen Metz

Bayer Leverkusens Champions-League-Gegner AS Monaco hat sich mit einem Kantersieg an die Spitze der französischen Ligue 1 geschossen.

Vier Tage nach dem glanzlosen 1:1 gegen die Werkself setzte Monaco sich beim Aufsteiger FC Metz mit 7:0 (3:0) durch und steht mit nun 19 Punkten auf dem ersten Platz.

Die Monegassen waren dabei über 90 Minuten das hochüberlegene Team. Schon nach sieben Minuten hatte Thomas Lemar seine Farben in Führung gebracht. Bis zehn Minuten vor Ende erhöhte die Elf aus dem Fürstentum dann schon auf 5:0. Die letzten beiden Treffer steuerten der überragende Guido Carrillo und der eingewechselte Boschilia bei.

Der OGC Nizza (17) um den langjährigen Mönchengladbacher Trainer Lucien Favre braucht am Sonntag (17:00 Uhr) somit einen Heimsieg gegen den FC Lorient, um wieder am AS Monaco vorbeizuziehen. Titelverteidiger Paris St. Germain (16) hielt durch ein 2:0 (2:0) gegen Girondins Bordeaux den dritten Platz. Edinson Cavani (3./30.) erzielte beide Treffer für Paris, der deutsche Torhüter Kevin Trapp kam beim Topklub erneut nicht zum Einsatz.