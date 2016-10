Altach im Spitzenfeld - Admira im Aufwind

Altach bleibt an der Spitze dran

Altach mischt weiter in der Spitzengruppe der Bundesliga mit. Die Vorarlberger feierten am Samstag mit einem allerdings glücklichen 2:1 beim WAC den ersten Auswärtssieg seit 6. August und übernachteten auf Rang zwei. Die Admira benötigte zwar ein Eigentor für das 1:0 über Schlusslicht Mattersburg, scheint mit dem dritten Pflichtspielsieg in Folge aber die Trendwende geschafft zu haben.

Turbulent wurde es in Wolfsberg in der Schlussphase. Daniel Drescher, der schon beim ersten Gegentor nicht gut ausgesehen hatte, beging ein unnötiges Strafraumfoul an Dimitri Oberlin. Der Schweizer verwandelte den Elfmeter in der 91. Minute selbst zum Sieg. Der 19-Jährige war zunächst nur Ersatz, beendete aber mit seinem siebenten Saisontreffer seine rund fünfwöchige Torflaute. "Es ist ein sehr gutes Gefühl, ich habe lange nicht mehr getroffen. Ich habe gewusst, dass ich von Spiel zu Spiel zu Möglichkeiten kommen werde, und zum Glück hat es heute gereicht", sagte Oberlin im Sky-Interview.

Bei WAC-Präsident Dietmar Riegler gingen danach offenbar die Nerven durch. "Der Präsident hat mich auf das Wüsteste beschimpft. Ich finde das beschämend, dass man so behandelt wird", sagte Schiedsrichter Alexander Harkam gegenüber Sky und gab bekannt, dass er Anzeige eingereicht hat.

Davor hatten die Zuschauer ein Spiel mit zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten gesehen. Zunächst waren die Altacher die bessere Mannschaft und gingen dank Nicolas Ngamaleu (28.) auch mit 1:0 in Führung. Nach der Pause war der WAC das dominierende Team und kam durch Christopher Wernitznig zum verdienten Ausgleich (58.).

Der unnötige Bodycheck von Drescher brachte die Wolfsberger aber noch um einen Punkt. Der Verteidiger war entsprechend niedergeschlagen. "Es tut mir Leid für die Mannschaft", meinte Drescher nach seinem zweiten Saisoneinsatz. "Es ist wirklich unfassbar, weil Altach bis auf die Elferszene keine Chance gehabt hat, und wir haben uns vorgenommen, dass wir in der zweiten Hälfte nicht so auftreten wie in der ersten Hälfte und das ist uns sehr gut gelungen", haderte er mit der ersten WAC-Heimniederlage seit 11. Mai.

Bereits drei Punkte vor dem WAC, vorläufig auf Rang sechs, liegt die Admira dank eines 1:0 über Mattersburg. Eine Woche nach dem 2:1-Auswärtserfolg bei der Austria holte die Truppe von Oliver Lederer einmal mehr die vollen Punkte und kann durchaus entspannt in die Länderspielpause gehen. Mit dem dritten Pflichtspielerfolg en suite haben die Niederösterreicher das tiefe Tal von August und den ersten drei Septemberwochen mit acht teilweise hohen Niederlagen in neun Bewerbspartien durchschritten. Wohl auch, weil man wieder auf das altbewährte Konzept des schnellen Umschaltspiels setzt. Das funktionierte am Samstag zwar nur eingeschränkt, zumindest in der Defensive war man aber zumeist sicher.

"Wenn wir diese drei Spiele nicht gewonnen hätten, würde uns das Wasser bis zum Hals stehen. Das macht Freiheit im Kopf", sagte Lederer. Der Sieg sei aufgrund des Eigentors von Thorsten Mahrer (82.) zwar "glücklich" aber "insgesamt gerecht". Die Pause wolle er nun auch dazu nützen, Versäumtes nachzuholen. Denn aufgrund der Qualispiele in der Europa League mussten die Südstädter in der Vorbereitung Abstriche machen. Am 15. Oktober trifft die Admira neuerlich zuhause auf Aufsteiger St. Pölten.

Mattersburg bleibt nach der fünften Auswärtsniederlage im fünften Versuch die Rote Laterne erhalten, man liegt weiter einen Zähler hinter St. Pölten, das am Sonntag zur Wiener Austria musste. Saisonübergreifend hat die Truppe von Ivica Vastic in den jüngsten 19 Spielen nur einen Sieg zu Buche stehen. Einmal mehr wurde man bei der Admira trotz spielerischer Ebenbürtigkeit von Fortuna im Stich gelassen. "Wir müssen jetzt diese Phase überstehen, müssen uns in der Länderspielpause aufrichten", forderte Vastic und gab Durchhalteparolen aus: "Die Leistungen werden derzeit nicht durch Ergebnisse bestätigt. Ich bin zuversichtlich, dass es wieder besser wird." Nächste Gelegenheit ist am 16. Oktober zuhause gegen die Austria.

