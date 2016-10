Hummels: An der Rotation lag es nicht

Hummels (r.) war nach dem Unentschieden gegen Köln nicht ganz zufrieden

Mats Hummels war nach dem Unentschieden gegen den 1. FC Köln nicht ganz zufrieden, machte das Ergebnis allerdings nicht an der Belastung fest und freute sich bereits auf die Länderspielpause.

So wie das Spiel verlaufen sei, habe sich der FC den Punkt definitiv verdient, bilanzierte Hummels nach der Partie. "Sie haben ihn sich erarbeitet. Wir haben uns schwer getan gegen eine sehr kompakte Mannschaft. Dafür ist Köln unter Peter Stöger auch bekannt", sagte der 27-Jährige gegenüber "spox".

Insgesamt habe sich der Rekordmeister einfach zu wenig Chancen herausgespielt. "Es gibt zwar ein paar Dinge, die wir verbessern müssen, aber ein bisschen Glück gehört dann natürlich auch immer noch dazu." Dass die Geißböcke am Ende sogar hätten gewinnen können, wenn Zoller kurz vor dem Abpfiff ins Tor getroffen hätte, möchte der Weltmeister nicht zu hoch hängen. "Ich glaube nicht, dass man die Eins-gegen-Eins-Situation am Ende zu hoch bewerten sollte, wenn wir im gleichen Spiel ein, zwei Bälle haben, die ans Aluminium gehen. Wenn die reingehen, gewinnen wir hier 2:0 oder 2:1."

Dass es nicht so richtig rund lief für den FCB, möchte der Verteidiger nicht an der hohen Belastung der Spieler festmachen. "Naja, wir haben die Startaufstellung auf sieben Positionen rotiert. Deswegen glaube ich nicht, dass das Spiel vom Mittwoch bei uns noch in den Knochen gesteckt hat." Die Rotation sei zudem kein Problem für das Team. "Die Spieler, die neu ins Team kommen, haben eine hohe Qualität. Daran lag es in meinen Augen nicht, dass wir nicht gewonnen haben."

Erst auf die Wiesn dann zur DFB-Elf

Dass es nach der Niederlage in der Königsklasse und dem Unentschieden in der Liga nun erstmal zur Nationalelf geht, findet Hummels in Ordnung. Er hätte sich aber auch gut vorstellen können, weiter für den FC Bayern zu spielen. "Aber ich freue mich natürlich auch immer auf die Nationalmannschaftstage. Darauf, ein paar Leute zu sehen, die man länger nicht mehr gesehen hat", betonte der Innenverteidiger, der aber noch nichts über den kommenden Gegner weiß.

Am Sonntag geht es mit der Bayern-Mannschaft allerdings erst einmal auf das Oktoberfest. "Das ist immer schön", freut sich der 27-Jährige bereits auf das Zusammensein mit Mitspielern und deren Familien. "Ich finde, dass diese Events - wenn sie nicht zu oft stattfinden und nur immer mal wieder sind - sehr hilfreich sind, um die anderen noch besser kennen zu lernen."

Seinem Trainer, Carlo Ancelotti, will Hummels zudem gern eine Maß Bier abgeben. Der wollte nämlich, wenn die Bayern drei Punkte holen, die gleiche Anzahl an Bieren trinken. Nach dem Unentschieden gegen Köln wird es nun nur eine. "Aber er kann gerne meine haben, dann kommt er zumindest auf zwei. Ich denke, das sollte zum Spaßhaben reichen", sagte Hummels lachend.