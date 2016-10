Bestätigt! Nouri bleibt SVW-Chefcoach

Alexander Nouri ist offiziell bis Saisonende Werders Trainer

Werder Bremen hat einen neuen Trainer gefunden: U23-Coach Alexander Nouri steigt vom Interims- zum Chefcoach auf und übernimmt bis zum Saisonende für den vor zwei Wochen entlassenen Viktor Skripnik.

Alexander #Nouri ist neuer Cheftrainer des SV #Werder. Sein Vertrag bis Saisonende wird angepasst. Alle Infos 👉 https://t.co/qh7ErqpvgR pic.twitter.com/lO2dcC3Ev5 — SV Werder Bremen (@werderbremen) 2. Oktober 2016

"Alexander Nouri hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass er die Mannschaft erreicht und hervorragende Arbeit geleistet. Wir sind zu der Entscheidung gekommen, dass er die Chance bekommen soll, seine begonnene Arbeit fortzusetzen", sagte Manager Frank Baumann, der den Transfermarkt intensiv sondiert hatte. "Wir haben dabei keinen Kandidaten gefunden, der uns im Gesamtpaket mehr überzeugt hat, als Alexander Nouri."

Der Entscheidungsprozess sei lang und ausführlich gewesen, gab Baumann zu. "Wir haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass in unserem Anforderungsprofil für unseren Cheftrainer, der Punkt Erfahrung eine wichtige Rolle spielt. Wir wussten, dass Alexander Nouri und sein Team sehr gute Arbeit leisten, aber in diesem Punkt können sie natürlich noch keine Garantien geben", sagte der Geschäftsführer, fügte jedoch hinzu: "Wir sehen jedoch auch, dass Alexander Nouri die Voraussetzungen mitbringt, sehr schnell in unser Anforderungsprofil hineinzuwachsen."

#Baumann: Wissen um die Qualitäten von #Nouri. Er bringt sehr viel mit. Kann Spieler und Mannschaften entwickeln. #Werder pic.twitter.com/dxuXrSUQ5p — SV Werder Bremen (@werderbremen) 2. Oktober 2016

"Im Fußball ist es manchmal auch ratsam, Gelegenheiten zu ergreifen, dem Bauchgefühl zu folgen. Hier bietet sich so eine Gelegenheit, die wir uns nicht nehmen lassen wollen, nur weil unser Plan mit Alexander Nouri, eine solche Situation vielleicht erst später vorgesehen hatte", betonte der 40-Jährige.

Kohfeldt übernimmt die U23

Nouri erfuhr laut Verein am Sonntag von seinem Glück und war sehr erfreut: "Das ist eine große Herausforderung, aber wir werden sie gemeinsam erfolgreich bestehen. Wir haben einen guten Kader, einen motivierten Trainerstab und mit allen Kollegen im Funktionsteam und in unserem Leistungszentrum ein fachlich hervorragendes Umfeld. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe."

Die U23 des Weserklubs übernimmt der frühere Co-Trainer Florian Kohfeldt. "Nach den Erfahrungen in der Bundesliga im Trainerstab von Viktor Skripnik ist diese Verantwortung für eine so hochklassige Mannschaft der nächste Schritt in meiner Entwicklung. Für dieses Vertrauen bin ich sehr dankbar", sagte der neue Coach des Nachwuchs-Teams.

U23-Interimscoach Thomas Wolter wird damit nach drei Partien wieder abgelöst. "Wir möchten uns an dieser Stelle für die uneigennützige Unterstützung durch Thomas Wolter bedanken. Er hat mit seinem Engagement auch einen wichtige Beitrag geleistet, dass Alexander Nouri den Übergang zu den Profis, so schnell meistern konnte", sagte Baumann.