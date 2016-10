Kimmich "springen die Bälle vor die Füße"

Joshua Kimmich erzielte das Tor der Bayern gegen Köln

Joshua Kimmich trifft und trifft. Nach der Partie gegen den 1. FC Köln war der Aufsteiger der letzten Monate trotzdem nicht zufrieden mit der Leistung des FC Bayern. Dass es für ihn wahrscheinlich nicht dauerhaft mit dieser Tor-Quote weitergeht, ahnt der Youngster bereits.

"Im Moment springen mir die Bälle vor die Füße", freute sich Kimmich im Interview auf "dfb.de". Der Newcomer weiß aber: "Es werden auch wieder andere Tage und Wochen kommen." Dass er wegen seiner Tore im Moment so etwas wie ein "Retter" für den FC Bayern ist, sieht er allerdings nicht. "Retter wär's vielleicht gewesen, wenn es andersrum gewesen wäre. Wenn ich den Ausgleich gemacht hätte."

Dass es mit einem Sieg gegen die Geißböcke nicht klappte, machte der 21-Jährige auch an der eigenen Einstellung fest. "Ich weiß nicht, ob wir in der zweiten Halbzeit einen Gang zurückgeschaltet haben. Auf jeden Fall waren wir nicht mehr so griffig gegen den Ball, konnten nicht mehr so viel Druck ausüben." Der FC sei besser ins Spiel gekommen und hätte sogar noch das 1:2 machen können, bilanzierte der Youngster.

"Riesensache bei der Nationalmannschaft"

Kimmich gibt zudem Manuel Neuer Recht, der das Tempo im Spiel vermisst hatte. Es sei durchaus richtig gewesen, "dass uns ein bisschen die Zuspiele in die Tiefe fehlen und auch die Bewegung in die Tiefe. Aber auch die Intensität gegen den Ball war in der zweiten Halbzeit nicht gut." An der Rotation habe es aber nicht gelegen. "Die, die reingekommen waren, waren alle frisch und hatten die Kraft und auch den Kopf dazu, Gas zu geben. "

Dass es jetzt zur Nationalmannschaft geht, freut den Aufsteiger der letzten Monate besonders. "Für mich ist es eine Riesensache, bei der Nationalmannschaft dabei zu sein, jedes Mal aufs Neue. Ich bin einfach froh, dass ich dabei bin." Dass er in der DFB-Elf manches Mal auf anderen Positionen zum Einsatz kommt als im Verein, ist für Kimmich kein Problem. "Wer für Deutschland spielen und da auf dem Platz stehen darf, der soll sich einfach nur freuen. Und so ist es auch bei mir. Es ist völlig egal, wo ich spiele. Hauptsache, ich darf auf dem Platz stehen."