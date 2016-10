Bayern-Derby: Würzburg ringt Löwen nieder

Während die Würzburger jubeln, müssen die Löwen zuschauen

Der arabische Investor träumt von der Champions League, der Alltag schaut jedoch düster aus: 1860 München verlor das bayerische Derby bei Aufsteiger Würzburger Kickers verdient 0:2 (0:1) und muss sich nach vier Spielen mit nur einem mageren Punkt in der 2. Liga nach unten orientieren.

Wieder einmal ist bei den Sechzigern, die schon in den vergangenen beiden Jahren beinahe abgestiegen wären, die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit riesig. Würzburg hält dagegen nach dem vierten Saisonerfolg überraschend weiter Kontakt zur Spitzengruppe.

Die Mannschaft von Trainer Bernd Hollerbach ging in der 27. Minute vor 12.475 Zuschauern in der ausverkauften Flyeralarm-Arena durch einen Foulelfmeter von Elia Soriano in Führung. Vorausgegangen war ein schwerer Patzer von Kai Bülow. 1860-Keeper Jan Zimmermann konnte Soriano im Strafraum nur noch mit einem Foul stoppen. Zimmermann hatte dabei Glück, dass er nur Gelb sah. Felix Müller sorgte für die Entscheidung (82.).

Würzburg agierte sehr effektiv und verdiente sich mit einer sehr engagierten Leistung den Sieg. Die von Kosta Runjaic trainierten Löwen, deren Investor Hasan Ismaik zuletzt wieder einmal von großen Zielen gesprochen hatte, hatten zwar auch ein, zwei gute Möglichkeiten, leisteten sich aber zu viele Fehler. Zudem agierten die Sechziger zu einfallslos, um die gut organisierten Kickers auszuhebeln.