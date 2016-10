Mainz muss wochenlang ohne Muto auskommen

Muto wird Mainz wochenlang fehlen

Der FSV Mainz 05 hat seinen ersten Sieg in der Europa League teuer bezahlt. Beim 3:2 am vergangenen Donnerstag bei FK Gabala erlitt der japanische Stürmer Yoshinori Muto einen Innenbandanriss im rechten Knie.

#Mainz05 muss in den kommenden Wochen auf @yoshimuto18 verzichten, der sich in Baku einen Anriss des Innenbandes im Knie zugezogen hat. pic.twitter.com/0NIbMzm3ge — 1. FSV Mainz 05 e.V. (@1FSVMainz05) 2. Oktober 2016

Wie die Rheinhessen mitteilten, wird die Verletzung konservativ behandelt, Muto wird mehrere Wochen fehlen.

Der 24-Jährige kam in der letzten Saison vom FC Tokyo nach Mainz und spielte in der letzten Spielzeit 20 Mal für das Team aus Rheinland-Pfalz. Sieben Tore erzielte der Japaner dabei und legte vier Treffer auf.

Auch in dieser Saison ist Muto gut in Form. In drei Bundesliga-Spielen erzielte er bislang zwei Treffer. Sein Offensivdrang wird den Mainzern nun für einige Wochen fehlen.