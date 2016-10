Übernimmt Steven Gerrard bald ein Traineramt?

Gerrard (l.) denkt über seine Karriere nach

Nach 17 Jahren Liverpool wechselte Steven Gerrard im letzten Sommer in die Major League Soccer in die USA zu Los Angeles Galaxy. Am Ende des Jahres läuft sein Vertrag aus und die Zukunft des 36-Jährigen ist noch offen.

"Ich mache mir gerade Gedanken, ob ich noch etwas weiterspielen oder meine Karriere beenden sollte", gab der ehemalige englische Nationalspieler im Gespräch mit "Radio City Talk" zu, "ich habe mich noch nicht hundertprozentig entschieden." Offen ist bei der Entscheidungsfindung vor allem, ob der Mittelfeldmann als Spieler weitermacht oder eine Trainerlaufbahn einschlägt.

"Ich spiele immer noch gerne. Ich komme immer noch gerne ins Training, messe mich mit anderen Spielern", betonte Gerrard. "Wenn ich also weitermachen kann und es Möglichkeiten gibt, hier zu bleiben oder für sechs oder zwölf Monate woanders hinzugehen, dann überlege ich mir das." Eine Aussage, die wie ein Wink mit dem Zaunpfahl nach einem Verlängerungsangebot klingt.

Sollte sich die Gelegenheit allerdings zerschlagen und auch kein anderer Verein Interesse an den Diensten des Spielmachers haben, wäre Gerrard auch offen gegenüber einer Anstellung als Coach. An den Voraussetzungen arbeitet der 36-Jährige bereits: "Ich habe jetzt etwa 60 Prozent meiner A-Lizenz und hoffe, dass ich das bis zum Jahresende beendet habe."