Ex-Gladbacher Brouwers beendet Karriere

Roel Brouwers hat seine Karriere für beendet erklärt

Der frühere Gladbacher Bundesliga-Profi Roel Brouwers hat seine Karriere für beendet erklärt. Das teilte sein niederländischer Klub Roda Kerkrade am Sonntag mit.

Na vele mooie jaren in het betaalde voetbal heb ik besloten een punt te zetten achter mijn carrière. Ik wil hier iedereen voor bedanken! — Roel Brouwers (@Roel_Brouwers) 2. Oktober 2016

"Die Entscheidung ist nicht über Nacht gefallen. Ich habe viele kleine Wehwehchen und kann nicht die gewünschte Leistung abrufen", erklärte der 34-jährige Brouwers dem Portal "Voetbal International".

Abwehrspieler Brouwers war im Sommer 2007 vom SC Paderborn an den Niederrhein gewechselt. Hier absolvierte er 210 Partien für die Borussia und erzielte als Innenverteidiger 16 Tore und legte zudem sechs Treffer auf.

In der abgelaufenen Saison spielte er in den Planungen jedoch keine große Rolle mehr und wechselte im Sommer in seine Heimat nach Kerkrade.