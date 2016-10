Balotelli trifft und fliegt bei Nizza-Sieg

Mario Balotelli sorgt wieder für Schlagzeilen

Ein denkwürdiger Auftritt von Mario Balotelli: Der Italiener hat dem Überraschungsteam OGC Nizza die Tabellenführung in der Ligue 1 gesichert - und kurz darauf einen Platzverweis kassiert.

Der 26-Jährige erzielte den späten Siegtreffer für die Mannschaft des Ex-Gladbachers Lucien Favre zum 2:1 (1:0) gegen den FC Lorient. Nizza weist nun 20 Punkte auf, dahinter folgen der AS Monaco (19) und Serienmeister Paris Saint-Germain (16).

Balotelli traf in der 86. Minute zum fünften Mal in der laufenden Saison, riss sich beim Jubeln das Trikot vom Leib und handelte sich so die erste von zwei Gelben Karten ein. In der Schlussminute musste er dann vorzeitig unter die Dusche. Zuvor hatte Benjamin Moukandjo (61.) die erstmalige Nizza-Führung durch Ricardo Pereira (11.) ausgeglichen.