Die Roma lässt Inter abblitzen

Edin Džeko hat seinen Torriecher wiedergefunden

Der AS Rom hat sich in der Serie A auf Tabellenrang drei vorgearbeitet. Die Hauptstädter setzten sich mit 2:1 (1:0) gegen Inter Mailand durch und liegen weiter fünf Zähler hinter Tabellenführer Juventus Turin.

Für die Roma traf der Ex-Wolfsburger Edin Džeko (5. Minute) zur frühen Führung, im zweiten Durchgang besorgte Konstantinos Manolas (77.) den Sieg für die Giallorossi, als er den Inter-Ausgleich durch Ever Banega (72.) postwendend konterte. Beide Teams agierten über die gesamte Spieldauer enorm offensiv und erarbeiten sich Chancen am Fließband.

Die Hauptstädter setzen sich letztlich verdient an der Tabellenspitze fest, während Inter den Anschluss verloren hat. Coach Frank de Boer dürfte in den kommenden Tagen in die Kritik geraten.