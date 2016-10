Hertha: "Lebensversicherung" soll bleiben

Hamburgs Cleber konnte es nicht: Kann Hertha Ibišević halten?

Vedad Ibišević ist zur Zeit Herthas Lebensversicherung und gleichzeitig auch das Ticket in eine bessere Zukunft. Berlin möchte den Stürmer, dessen Vertrag ausläuft, unbedingt halten und sich dafür mächtig strecken.

Keine 24 Stunden nach der Geburt seiner Tochter schoss Ibišević den HSV mit zwei Toren im Alleingang ab. Insgesamt hat der Angreifer schon fünf Tore auf dem Konto - in nur sechs Spielen. Eine Top-Quote. Klar, dass Berlin den 32-Jährigen, dessen Vertrag im Sommer endet, gern halten würde.

Der bosnische Nationalspieler führt mit Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, Anthony Modese und Chicharito die Torjäger-Liste an. Wie die "Bild" erfahren haben will, möchte Berlin den Stürmer natürlich unbedingt halten. Das wird allerdings gar nicht einfach, denn aufgrund der guten Leistungen klopfen bereits anderes Klubs an.

Zudem ist das Gehalt des Offensivmanns nicht ohne: Drei Millionen Euro soll Ibišević verdienen, von denen zur Zeit sein Ex-Klub Stuttgart, der ihn unbedingt loswerden wollte, noch mehr als die Hälfte übernimmt. Diese Vereinbarung endet allerdings im Sommer. Laut dem Boulevard-Blatt möchte sich Hertha finanziell mächtig strecken, um dem Stürmer ein lukratives Angebot machen zu können.

Ibišević selbst bleibt bezüglich der Vertragsgespräche vorerst gelassen: "Es gibt noch keinen neuen Stand. Aber wir werden uns bald in Ruhe zusammensetzen." Der Poker ist also eröffnet. Der Bosnier möchte laut eigenem Bekunden gern in Berlin bleiben. Schießt er allerdings weiter so viele Tore, wird es für Hertha wohl nicht ganz leicht, den Angreifer zu halten.