Kampl: "BVB & Bayern haben die größte Klasse"

Kampl freut sich über den Erfolg der Werkself

In seiner zweiten Saison für Bayer klappte es für Kevin Kampl endlich mit einem Sieg gegen seinen Ex-Verein aus Dortmund. Nach dem Spiel gab der Mittelfeldspieler an, dass es gegen kaum eine Mannschaft schwieriger sei, zu gewinnen, und war froh, dass es für Leverkusen endlich wieder besser läuft.

"Wir haben auch schon in der zweiten Halbzeit gegen Mainz und auch in Monaco wieder das getan, was uns stark gemacht hat", betonte Kampl im Interview bei "bundesliga.de" und fügte hinzu: "Gegen Dortmund haben wir noch einmal richtig eine Schippe draufgelegt. Wir haben alles das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und auch gegen den Ball dem Gegner wenig Möglichkeiten gegeben." Deswegen ginge der Sieg gegen den BVB auch völlig in Ordnung.

Dass der Knoten geplatzt sei, glaubt der 25-Jährige zwar noch nicht, wohl aber, dass das Team von Roger Schmidt wieder in die Spur gefunden hat. "Wir müssen jetzt so weitermachen und weiter Gas geben. Wir müssen weiter Punkte holen und uns immer mehr Sicherheit holen. Dann fällt es uns auch leichter, unser Spiel umzusetzen."

"Mit Herz und Leidenschaft"

Das Spiel gegen den Ball sei für die Werkself gegen die Borussia sehr schwierig gewesen. "Dortmund hat neben den Bayern die größte individuelle Klasse in der Bundesliga. Sie sind auf jeder Position doppelt und dreifach super besetzt." Aber Bayer habe "mit Herz und Leidenschaft" gespielt und das Gegenpressing auf den Platz gemacht, welches das Teams so stark mache.

"Immer, wenn mal jemand von uns ausgespielt wurde, war der nächste Mitspieler da. Wir haben es den Dortmundern extrem schwer gemacht, obwohl der BVB gefühlt 80 Prozent Ballbesitz hatte", freute sich der Ex-Borusse. "Es war das anstrengendste Spiel in dieser Saison."

Nachdem der Saisonstart holprig war, spielte Bayer gegen Dortmund 90 Minuten lang konstant gut, fand Kampl. "Das müssen wir jetzt beibehalten und den Abschluss noch verbessern und Tore erzielen. Dann wird es." Dass die Werkself noch zu wenig Chancen kreierte, ist dem 25-Jährigen allerdings auch bewusst. "Wir haben einige Spiele neu dazu bekommen. Wir sind nicht perfekt gestartet, kommen aber immer besser rein."

Das Spiel gegen seinen Ex-Klub war zudem ein ganz besonderes für Kampl. "Das war jetzt mein erster Sieg gegen Dortmund seit ich in Leverkusen bin. Und er fühlt sich extrem gut an", sagte der Mittelfeldspieler und fügte hinzu: "Man ist froh, gegen so eine große Mannschaft, die auch in diesem Jahr wieder ganz oben mitspielen wird, zu gewinnen. "