Pleite für Barça - ter Stegen patzt

Schwarzer Sonntag: Marc-André ter Stegen (l.) muss viermal hinter sich greifen

Bittere Pleite für den Meister: Nach dem erneuten Remis von Real Madrid kann Barça die Gunst der Stunde nicht nutzen und verliert spektakulär mit 3:4 bei Celta Vigo.

Die Katalanen, die bereits im Vorjahr in Vigo unterlagen (1:4), zeigten sich im ersten Durchgang enorm fehleranfällig und lagen bereits zur Pause durch Treffer von Pione Sisto (22. Minute), Iago Aspas (31.) und ein Eigentor von Jérémy Mathieu (33.) sensationell mit 0:3 zurück.

Nach einer Stunde deutete jedoch bereits viel auf eine erfolgreiche Aufholjagd der immer stärker auftretenden Gäste hin. Piqué (58.) und Neymar per Elfmeter (64.) brachten Barça wieder ins Spiel - doch ein schwerer Fehler von Torhüter Marc-André ter Stegen ermöglichte Pablo Hernández den Vorsprung für Vigo erneut auszubauen (77.). Der Deutsche brachte sich selbst in Bedrängnis, als er den Ball im Sechzehner führte und dann den heranstürmenden Hernández anschoss. Der Abpraller landete im Netz. Piqué gelang kurz vor dem Ende nur noch der Anschlusstreffer (87.)

Neuer Spitzenreiter in der spanischen Meisterschaft ist Atlético Madrid (2:0 in Valencia), nachdem Stadtrivale Real am Sonntag nicht über ein 1:1 gegen SD Eibar hinausgekommen war. Es war in der Liga bereits das dritte Remis in Serie für Cristiano Ronaldo & Co.

"So ein Fehler darf mir nicht passieren. Aber ich werde mein Spiel nicht ändern", gestand ter Stegen im Anschluss. Vorwürfe gab es für den früheren Gladbacher, der in der Primera División den Pass-Rekord für Torhüter hält, aber trotzdem nicht. "Wir wissen, dass Marc auch sehr gut mit den Füßen ist. Viele gute Spielzüge gehen bereits von ihm aus", sagte Gerard Piqué.