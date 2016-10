Aus nach 124 Tagen: Di Matteo gefeuert!

Und aus! Di Matteo muss als Trainer von Aston Villa gehen

Das war zu wenig: Roberto di Matteo wurde entlassen. Schon auf Schalke war der Trainer chronisch erfolglos. Jetzt musste der 46-Jährige nach nur einem Sieg aus zwölf Spielen beim englischen Zweitliga-Klub Aston Villa schon wieder seinen Hut nehmen. Der Star-Coach war nur 124 Tage im Amt.

Bereits vor einigen Tagen hatten die Verantwortlichen der Villans dem Übungsleiter ein Ultimatum gesetzt: ein Sieg aus den nächsten beiden Partien sollte her. Doch das gelang dem Team di Matteos nicht, es spielte zwei Mal Unentschieden, wie zuvor schon weitere fünf Mal in dieser Saison. Außerdem verlor die Mannschaft vier Mal. Das war den chinesischen Investoren, die vor der Saison rund 57 Millionen Euro in den Klub gepumpt hatten, am Ende zu wenig. Somit muss der Italiener nach gut vier Monaten seinen Posten schon wieder verlassen.

Aston Villa teilte in einem Statement auf seiner Webseite mit: "Der Klub hat sich nach den zuletzt enttäuschenden Resultaten, die den Verein auf den 19. Platz der Tabelle brachten, entschieden, die Zusammenarbeit mit Roberto di Matteo zu beenden." Außerdem bedankten sich die Verantwortlichen für die bisher geleistete Arbeit und wünschten dem Coach alles gute für die Zukunft.

Der im Dezember 2015 beim FC Reading entlassene Steve Clarke wird Aston Villa als Interimscoach betreuen, bis der Klub einen neuen Trainer gefunden hat.