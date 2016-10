Gisdol: "Wir werden punkten - ganz sicher!"

Markus Gisdol versprüht in Hamburg weiter Optimismus

Hamburgs Neu-Trainer Markus Gidsol rückt trotz der 0:2-Pleite vom Wochenende bei seinem Debüt nicht von seinem Optimismus ab. Er sei nach wie vor fest davon überzeugt, dass der Hamburger SV in Kürze Punkte liefern werde.

"Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Bock umgestoßen wird. Entscheidend ist, dass wir das auch alle so sehen und mit anpacken", meinte der neue Coach des Bundesliga-Dinos. Auch das Auftaktprogramm für Gisdol, welches es mit kommenden Partien unter anderem gegen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund wahrlich in sich hat, lässt den 47-Jährigen nicht an seiner Zuversicht zweifeln.

Den Optimismus ziehe der ehemalige Hoffenheim-Trainer vor allem aus der Leistung im Spiel gegen Hertha BSC, in welchem er viele positive Ansätze gesehen hatte: "Wenn die Mannschaft so spielt wie gegen Berlin, werden wir über kurz oder lang Punkte holen. Ganz sicher!" Auch die Tatsache, dass der Hamburger SV erneut auf einem direkten Abstiegsplatz steht und in den ersten sechs Spielen nicht mehr als ein Remis zustande brachte, lässt Gisdol nicht davon abweichen. "Wir stehen noch am Anfang der Saison und haben noch ganz viele Spiele. Wir werden die Mannschaft dahin bringen, dass sie aus der Art und Weise, wie sie spielt, auch Punkte macht."

Halilović? "Lassen die Kirche im Dorf"

In den kommenden Tagen will Markus Gisdol die Länderspielpause dazu nutzen, seine neue Mannschaft besser kennenzulernen und neue Abläufe einzubringen. Anders als bei vielen seiner Trainerkollegen kommt ihm der zweiwöchige Bundesliga-Break daher auch ganz recht: "Ich sehe die Pause positiv, weil bei uns auch die Gruppe überschaubar ist, die zu den Nationalmannschaften gefahren ist. Wir können die Spieler so noch besser kennenlernen und auch individuell gut arbeiten. Für uns hat es positive Aspekte."

Auch zum Thema Alen Halilović hat der neue HSV-Coach eine zuversichtliche Haltung. Gisdol zeigte sich davon überzeugt, dass das 20-jährige Talent im Dress der Rothosen noch eine steile Entwicklung hinlegen werde. "Wir lassen mal die Kirche im Dorf. Ich kenne mich ganz gut aus mit Talententwicklung. Wir werden den Jungen jetzt einfach mal in Ruhe lassen und müssen Stück für Stück arbeiten." Im ersten Spiel unter Gisdol war das kroatische Juwel in der 60. Minute eingewechselt worden.