Wieder verletzt! Robben sagt Elftal ab

Die Rippen machen Robben Probleme

Arjen Robben reist erst einmal nicht zur niederländischen Nationalmannschaft. Der Flügelspieler des FC Bayern soll sich zunächst in München von seiner leichten Rippenprellung erholen.

Je nach Genesungszustand könnte Bondscoach Danny Blind nach Angaben seines Verbandes aber doch noch auf den 88-maligen Nationalspieler für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele zurückgreifen. Der WM-Dritte trifft nach der verpassten EM-Teilnahme am Freitag zu Hause auf Weißrussland und am kommenden Montag ebenfalls daheim auf Frankreich.

Robben hatte sich am Samstag beim 1:1 (1:0) des deutschen Rekordmeisters gegen den 1. FC Köln verletzt. "Er hatte Schmerzen und konnte nicht weitermachen. Aber es ist nichts Schlimmes", sagte Trainer Carlo Ancelotti.

Die Partie war das Startelf-Comeback für den von Muskelverletzungen gestoppten Bayern-Star. Letztmals in der Liga-Startformation spielte Robben zuvor am 5. März beim 0:0 in Dortmund. Der 32-Jährige hatte vor knapp zwei Wochen gegen Hertha BSC sein Pflichtspiel-Comeback als Joker gegeben und dabei auch ein Tor erzielt.