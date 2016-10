Guardiola verpasst mit City Rekord

Manchester City unter Pep Guardiola hat binnen einer Woche den Nimbus der Unbesiegbarkeit verloren. Nach zehn Siegen in zehn Pflichtspielen gab es in der Champions League zunächst ein 3:3-Remis gegen Celtic und am Sonntag folgte in der Premier League dann eine 0:2-Niederlage gegen Tottenham.

Als Zweiter sind die Spurs als nun einziges ungeschlagenes Team nur noch einen Punkt von Spitzenreiter Manchester City entfernt. Der Sieg der Hausherren hätte sogar noch höher ausfallen können. City-Torhüter Claudio Bravo parierte in der 65. Minute einen Elfmeter von Erik Lamela.

Guardiola verpasste einen historischen Rekord: Der spanische Perfektionist hätte der erste Trainer in der englischen Premier League werden können, der seine ersten sieben Spiele gewinnt. Ein frühes Eigentor von Aleksandar Kolarov (9.) leitete jedoch die Niederlage ein, Dele Alli (37.) gelang der zweite Treffer für die fulminant auftretenden Spurs. "Wir hatten Probleme. Sie waren einen Schritt vor uns, daraus müssen wir lernen", meinte Guardiola nach dem Schlusspfiff.

Demonstrativ bezeichnete er das Spiel als Lernprozess für sein Team. "Das ist normal, es passiert und kann uns vorwärts bringen. Am Ende der Saison kann man als Sieger hervorgehen und weiter erkennen, dass man nicht perfekt ist", meinte Guardiola. Tottenham bezeichnete er als harten Konkurrenten um die Meisterschaft: "Es gibt einige Mannschaften, welche die Liga gewinnen können. Tottenham ist eine davon."

Die Spurs befanden sich bereits in der Vorsaison mitten im Titelrennen, ehe sie auf den abschließenden vier Spielen sieglos blieben und Erzrivale Arsenal sogar noch Platz zwei hinter Leicester City überlassen mussten. Nun will der zweifache Champion - zuletzt holte Tottenham 1961 den Titel - den großen Wurf landen. Trainer Mauricio Pochettino sah gegen City eine "fast perfekte" Vorstellung. Wichtig sei es aber, diese konstant zeigen zu können, betonte der Argentinier.

