Mainz überschüttet seinen Keeper mit Lob

Lössl (l.) zeigte gegen Wolfsburg starke Reflexe

Jonas Lössl übernahm beim 1. FSV Mainz 05 den Platz im Tor von Loris Karius und trat dabei in tiefe Fußstapfen. Gegen Wolfsburg hielt der Keeper die Null und wurde hinterher von allen Seiten gelobt.

"Jonas Lössl muss man heute mal rausstellen: Er hat uns den Punkt gehalten mit einigen richtig guten Paraden", zitierte der "kicker" FSV-Kapitän Stefan Bell nach dem Spiel. "Er stand ein bisschen zu Unrecht in der Kritik, obwohl er keinen Fehler gemacht hat", fügte der 25-Jährige noch hinzu und hatte auch gleich eine Erklärung dafür parat: "Er hatte einen schweren Stand, weil ihn alle mit Loris verglichen haben."

Gegen die Wölfe zeigte er in mehreren Szenen sein können, unter anderem, als er eine Flanke von Julian Draxler entscheidend abfälschte, so dass Mario Gomez nicht mehr an den Ball kam. Auch gegen Jakub Błaszczykowskis Versuch sah er gut aus, hatte jedoch ein wenig Glück: "Ich war ein bisschen überrascht, dass der Ball nach meinem Reflex auf der Latte landet", sagte Karius und schob nach: "Ich weiß nicht, ob das hier in Wolfsburg mein bestes Spiel war. Aber es wird immer besser."

Die Defensive der Rheinhessen scheint mittlerweile deutlich eingespielter zu sein, was auch dem Torhüter entgegenkommt. "Ich kenne nun die Abwehr, die Abwehr kennt mich." Sein Trainer, Martin Schmidt, steht ebenfalls voll zum Neuzugang vom französischen Erstligisten EA Guingamp: "Wir hatten viele Umstellungen, haben es manchmal nicht sauber wegverteidigt. Dann stehst du hinten und kriegst die Tore. Letzten Herbst hatten wir auch so eine Phase - mit Loris Karius."

"Die Bundesliga ist wirklich ein hohes Level, jede Woche", hat der 27-Jährige gemerkt. "Ich bin gerade sehr glücklich und hoffe, dass es so weitergeht und ich weiter mit solchen Rettungstaten dazu beitrage, dass wir und auch ich selbst unsere Ziele erreichen", schloss der Däne.