BW Linz ermöglicht Rapid Hattrick in Hernals

Also doch. Das ÖFB-Cup-Achtelfinale FC Blau Weiß Linz gegen SK Rapid wird am 26. Oktober (ab 20:15 Uhr im weltfussball-Liveticker) auf dem Sportclub-Platz in Wien ausgetragen. In Oberösterreichs Landeshauptstadt kann nicht gespielt werden, da auf der Gugl zeitgleich die Karate-Weltmeisterschaft stattfindet.

"Der ÖFB bedankt sich beim Bürgermeister der Stadt Linz und dem Landessportreferat für die intensiven Anstrengungen, das Spiel auf der Linzer Gugl zur Durchführung zu bringen. Jedoch verbleibt aufgrund der zeitgleich stattfindenden Karate-WM ein erhebliches Restrisiko, vor allem in den Bereichen Organisation und Sicherheit. Aus diesen Gründen ist nach Abwägung aller Argumente eine Austragung auf dem Sportklub-Platz die sinnvollere Lösung, um dem Fernseh-Livespiel im Cup einen entsprechenden Rahmen zu geben", wurde ÖFB Generalsekretär Thomas Hollerer am Montag in einer Aussendung zitiert.

Der SK Rapid wird somit auch die dritte Runde des ÖFB-Cups auf dem Sportclub-Platz bestreiten. Ohne jemals gegen den Wiener Sportklub gespielt zu haben.

Es mag erklärbar sein, dass die Viertligisten FC Karabakh Wien und SV Leobendorf aus der niederösterreichischen Landesliga keine passenden Spielstätten haben und deswegen in den 17. Bezirk ausweichen mussten. Dass aber ein Zweitligist aus der drittgrößten Stadt Österreichs an die 180 Kilometer entfernte Alszeile ausweichen muss, ist...interessant.

