Junuzović mit gutem Gefühl zu ÖFB-Team

Zlatko Junuzović tut es gut, dass Bremen wieder etwas besser dasteht

Im Gegensatz zum vergangenen WM-Qualifikationsspiel vor einem Monat gegen Georgien ist Zlatko Junuzović diesmal mit einem deutlich besseren Gefühl zum österreichischen Nationalteam gestoßen. Nach dem Trainerwechsel von Viktor Skripnik zu Alexander Nouri holte der 29-Jährige mit Werder Bremen in den jüngsten beiden Runden vier Punkte, was in der Tabelle den Vorstoß auf Platz 15 bedeutete.

"Der neue Coach hat viel Schwung reingebracht und uns taktisch gut organisiert. Wir stehen jetzt besser und sind auf einem guten Weg", sagte der Mittelfeldspieler, betonte aber auch: "Man kann sagen, dass es eine Steigerung gegeben hat, aber das ändert nichts daran, dass die Situation schwierig bleibt." Junuzović spielte in beiden Partien durch, wie auch ÖFB-Legionär Florian Grillitsch.

>> Neuer Werder-Coach Nouri keine Notlösung

"Werden auf Sieg spielen"

Schwierig wird es auch am Donnerstag, wenn es im Wiener Ernst Happel-Stadion gegen den EM-Semifinalisten Wales geht. "Ein Schlüssel wird sein, Gareth Bale auszuschalten. Wir müssen aber die ganze Mannschaft in Schach halten, sie sind auch bei Standard-Situationen sehr gefährlich", warnte Junuzović.

Bei den Walisern ortete der Regisseur aufgrund der erfolgreichen Europameisterschaft nach wie vor eine große Euphorie. "Aber wir haben alle die individuelle Qualität, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken. Wir werden auf Sieg spielen."

Dass diesmal nur eine kurze Vorbereitungszeit zur Verfügung steht, sieht Junuzović nicht als Nachteil. "So geht die Zeit zum Spiel schneller vorbei. Es wird nicht so viel herumgeredet und herumfantasiert, es zieht sich nicht so extrem."

