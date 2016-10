Adler: HSV hat "steinigen Weg" vor sich

Für Adler und den HSV läuft es zur Zeit noch nicht

Bei der 0:2-Niederlage in Berlin hielt René Adler, was er halten konnte und zeigte eine ordentliche Leistung. Trotzdem fuhr der HSV am Ende ohne Punkte nach Hause. Der Keeper macht sich Sorgen um seinen Verein.

"Wir haben gegen einen abgezockten, guten Gegner verloren", sagte Adler nach dem Spiel zur "Hamburger Morgenpost". "Die Berliner haben gerade einen Lauf, das hat man gemerkt. Sie brauchen nur wenige Chancen." Beim HSV sei zur Zeit genau das Gegenteil der Fall. "Wir arbeiten extrem viel, hatten uns auch diesmal wieder jede Menge vorgenommen und investiert, aber die Kugel will einfach nicht ins Tor."

Der Torwart vermutet: "Uns fehlt ein Erfolgserlebnis, damit wir besser ins Spiel kommen. Zurzeit kommt da vieles zusammen." Dass Neu-Coach Markus Gisdol in so kurzer Zeit noch wenig verändern konnte, sei klar, sagt Adler. "Doch ich glaube, wir haben schon vieles umsetzen können, was der neue Trainer sehen will. Gerade im Spiel nach vorne."

"Werden uns nicht zerfleischen"

Adler ahnt, dass es auch in dieser Saison nicht leicht wird. "Es ist ein harter, steiniger Weg. Das sind wir aus den letzten Jahren gewohnt." Über den Zusammenhalt soll es klappen. "Wir werden uns jetzt sicher nicht zerfleischen. Wir haben uns das eingebrockt und wir werden es gemeinsam schaffen."

Zwar gehe es unter dem neuen Coach auch um die "Mannschaftsentwicklung", aber es müssten auch kurzfristige Ergebnisse her. "Bundesliga ist ein Tagesgeschäft. Da geht es darum, Punkte zu holen und Ergebnisse abzuliefern. Das ist wichtig." Auch die Fans wollen natürlich unbedingt wieder einen Sieg sehen. "Es ist für sie frustrierend, hier herzufahren und dann wieder mit leeren Händen nach Hause zu fahren." Adler hat riesen Respekt vor der Support der eigenen Anhänger. "Sie unterstützen uns immer. Sie machen einen super Job."