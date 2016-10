Acht Stück für Wück: DFB-Debakel gegen England

Musste das Fiasko hautnah miterleben: DFB-Coach Christian Wück

Was für eine historische Klatsche für die DFB-Junioren: Die deutsche U 17 hat die dritte Partie des UEFA-Entwicklungsturniers in Kroatien gegen Spitzenreiter England verloren - auf desaströse Art und Weise.

Das Team von Christian Wück unterlag auch in der Höhe vollkommen verdient mit 1:8 (1:6) und beendete das Vier-Nationen-Turnier auf dem dritten Rang. Statt im Stadium Aldo Drosina in Pula musste die Partie witterungsbedingt auf einem Trainingsplatz in Medulin ausgetragen werden - offenbar ein Schock für die deutschen Talente, die von Beginn an desolat auftraten.

Adilson Gomes (4.) und Jadon Sancho (8.) trafen früh für die Engländer, ehe Luca Schiax (13.) den zwischenzeitlichen Anschluss erzielte. Die Freude war von kurzer Dauer: Phil Foden (30.), George McEachran (31.), Rhian Brewster (35./38.) sowie Daniel Loader (57./79.) zerlegten das DFB-Team in der Folge in seine Einzelteile. Am Ende stand eine Demütigung historischen Ausmaßes zu Buche.