Trotz Blackout: Barça will ter Stegen binden

Barcelona will angeblich mit ter Stegen verlängern

Ein klares Signal in stürmischen Zeiten: Der FC Barcelona plant offenbar langfristig mit seinem heftig in der Kritik stehenden Schlussmann Marc-André ter Stegen.

Wie die beiden katalanischen Sportzeitungen "Sport" und "El Mundo Deportivo" am Montagabend übereinstimmend berichten, will der spanische Double-Sieger den Vertrag mit dem Ex-Gladbacher vorzeitig um zwei Jahre bis 2021 verlängern.

Neben ter Stegens Salär soll auch die festgeschriebene Ablösesumme von derzeit 80 Millionen Euro steigen. Auch der 24-Jährige, der seit 2014 für Barça spielt, habe die Bereitschaft für eine langfristige Zusammenarbeit signalisiert.

Die positiven Nachrichten kommen ter Stegen sicher nicht ungelegen. Der Deutsche hatte am Sonntagabend beim 3:4 (0:3) bei Celta Vigo schwer gepatzt - nicht zum ersten Mal in seiner Laufbahn. Der Fauxpas hatte ihm in Spanien viel Spott und Kritik eingebracht.