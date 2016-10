Rüdiger vor Rückkehr ins Mannschaftstraining

Rüdiger möchte schnell wieder zurück zu alter Stärke finden

Nationalspieler Antonio Rüdiger steht nach seinem in der EM-Vorbereitung erlittenen Kreuzbandriss offenbar vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining des italienischen Erstligisten AS Rom.

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, soll der 23-Jährige noch in dieser Woche erstmals wieder mit dem Team trainieren. Sein Comeback peilt der Abwehrspieler demnach für das Spitzenspiel gegen Vizemeister SSC Neapel am 15. Oktober an.

In der letzten Saison kam Rüdiger bei der Roma noch 30 Mal zum Einsatz und gehörte zum Stammpersonal. Der Innenverteidiger erzielte in seinen Einsätzen zwei Tore. Im Sommer 2016 war der Abwehrspieler vom VfB Stuttgart nach Italien gewechselt.