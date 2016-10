Helmer zählt BVB an: "Irgendwas fehlt noch"

Thomas Helmer äußert sich kritisch zum BVB

Thomas Helmer hat nach dem Bayern-Patzer vom Wochenende die Konkurrenz des deutschen Rekordmeisters kritisiert. Sie hätte es nicht geschafft, vom 1:1 der Münchner gegen Köln zu profitieren. Besonders im Fokus des Europameisters von 1996: Borussia Dortmund.

"Viel und immer wieder wird über die Dominanz des FC Bayern in der Bundesliga gesprochen. Wenn die Münchner aber Punkte liegen lassen, wie beim 1:1 gegen Köln, nutzen die vermeintlich ersten Konkurrenten wie Dortmund und Mönchengladbach diese Gelegenheit nicht", schrieb Helmer in einer Kolumne im "kicker".

Die Schlappe der Schwarzgelben in Leverkusen sei für ihn allerdings nicht "völlig unerwartet" gekommen. Bayer zähle ebenfalls zur Spitzengruppe der Liga. Den Grund für Dortmunds Niederlage hat Helmer ebenfalls ausgemacht: "Den Dortmunder Aufbau störten viele Ballverluste - kein Wunder bei dem Tempo, mit dem diese Sprinter wie Aubameyang, Pulisic, Mor oder Dembelé losgehen", so der 51-Jährige.

Die grundsätzliche Frage in seinen Augen sei, ob die Defensive der Borussia stabil genug sei. "Schon beim 2:2-Remis gegen Real Madrid fiel mir auf, wie hoch der BVB verteidigt. Da ist manchmal schon etwas Harakiri dabei. Und aggressiv anlaufende Gegner wie Leipzig und nun Leverkusen bereiteten dieser jungen Mannschaft Probleme", erklärte Helmer, der ergänzte: "Irgendwas fehlt da noch im BVB-Spiel." Dies sei allerdings nach dem Dortmunder Umbruch in der Sommerpause verständlich.

Programm für den HSV "happig"

Auch zu den beiden großen Nordklubs äußerte sich Helmer. Sorgenvoll blickt er auf den Hamburger SV, der sich in Berlin zwar leicht verbessert präsentiert, aber erneut die Punkte nicht geholt habe. Das anstehende Programm für die Hanseaten mit den Duellen gegen Gladbach, Köln, Frankfurt und Dortmund bezeichnete Helmer als "happig".

Zudem kritisiert er die Zusammenstellung der Mannschaft. "Es fehlen ein Sechser und ein zusätzlicher Innenverteidiger, stattdessen wurde ein überflüssiger Linksverteidiger geholt", so der frühere Abwehrspieler.

In Bezug auf Werder Bremen sieht Helmer auch durch die offizielle Beförderung Alexander Nouris zum Chefcoach die Trainerfrage noch nicht abschließend geklärt. Zwar sei dessen Ernennung "nachvollziehbar", vor allem aufgrund des klaren Votums der Spieler pro Nouri. "Ich bin mir aber nicht sicher, ob Frank Baumann von Nouri so überzeugt ist. Man hat den Eindruck, da herrscht eine ähnliche Skepsis wie einst in Gladbach bei Max Eberl gegenüber Andre Schubert", schrieb Helmer.