Xavi: "Pep hat Fußball am meisten geprägt"

Ein Bild aus gemeinsamen Barça-Zeiten: Xavi (l.) und Guardiola

Zwischen 2008 und 2012 war Pep Guardiola der Trainer von Xavi Hernández beim FC Barcelona. Es war eine der Hochphase des Vereins mit dem zweifachen Gewinn der Champions League, drei spanischen Meisterschaften sowie zwei Pokal- und drei Superpokalsiegen. Nach seiner Station beim FC Bayern ist Guardiola mittlerweile bei Manchester City gelandet. Xavi hingegen spielte noch drei weitere Jahre bei Barça und weilt mittlerweile bei Al-Sadd Sports Club in Katar. Jetzt äußerte er sich zum Einfluss des Trainers auf sich selbst, seinen ehemaligen Verein und den weltweiten Fußball im Ganzen.

In einem Gespräch bei einem öffentlichen Event in der Amsterdam Arena sagte Xavi: "Guardiola hat uns alle besser gemacht." Der spanische Mittelfeldspieler glaubt, dass der Trainer alles mitbringt, um den englischen Fußball auf die nächste Stufe zu heben. "Sein Weg ist der Barcelona-Weg. Er war diejenige Person, die den Fußball in den letzten zehn Jahren auf der ganzen Welt am meisten beeinflusst hat."

Wenn also einer es schaffen könnte, die Dynamik des Fußballs auf der Insel zu verändern, dann sei es Guardiola. "Er hat den nötigen Einfluss, ist besessen von seiner Idee und ein Perfektionist", berichtete der Weltmeister von 2010. "City wird eine Menge von ihm lernen und man sieht schon, dass sie langsam beginnen, einen eigenen Stil zu entwickeln."

Barças Niederlage gegen Celto Viga war ein Ausrutscher

Dass es für seinen Ex-Klub am Wochenende bei der 3:4-Niederlage gegen Celta Vigo nicht gut lief, sei nur ein Ausrutscher gewesen, glaubt Xavi, der die Spiele - wenn möglich - regelmäßig verfolgt. "Die letzte Partie konnte ich leider nicht sehen. Aber es scheint mir, als hätte es dort viele individuelle Fehler gegeben", sagte der 36-Jährige, der sich trotzdem sicher ist: "Der Klub ist aber definitiv auf einem anderen Level, das fällt einem besonders auf, wenn man den Verein verlässt."

Barças aktueller Coach, Luis Enrique, hätte die Mannschaft im Geiste von Guardiola weiterentwickelt. "Die Idee dahinter ist, dominant zu sein und den Ball in den eigenen Reihen zu halten", verriet Xavi. "Außerdem haben sie die besten Spieler auf fast jeder Position und ich bin so stolz, sie spielen zu sehen." Insgesamt arbeite Der FC Barcelona unter Enrique sehr gut, "aber manchmal ist es eben so, dass das Resultat noch nicht der Leistungsfähigkeit entspricht."