Balotelli: "Klopp kennt mich nicht"

Für Mario Balotelli läuft es in Nizza ziemlich gut

Mario Balotelli dreht seit seinem Wechsel aus Liverpool zu Nizza so richtig auf. Nun verriet der Stürmer, dass er in England kaum Kontakt zu Jürgen Klopp gehabt habe.

"Klopp kennt mich nicht. Ich habe einmal mit ihm gesprochen, er sagte mir, ich solle woanders hingehen, hart arbeiten und dann wiederkommen. Also sagte ich auf Wiedersehen und dass wir einander nicht wiedersehen würden", so der Italiener gegenüber "Sky Italia": "Danke und auf Wiedersehen." Balotelli hatte zuvor seit 2014 bei Liverpool unter Vertrag gestanden und war von August 2015 bis Juni 2016 an den AC Milan verliehen. Nach seiner Rückkehr empfahl ihm Jürgen Klopp ein weiteres Leihgeschäft, das Balotelli aber ablehnte.

Den 26-Jährigen zog es in die französische Ligue 1 zu OGC Nice, wo er einen furiosen Saisonstart hinlegte. Fünf Tore in drei Liga-Spielen und dazu noch ein Treffer in der Europa League stehen für Balotelli zu Buche. Zu der Erfolgsgeschichte gehört auch die sensationelle Tabellenführung Nizzas, das aktuell vom ehemaligen Bundesliga-Coach Lucien Favre trainiert wird.

"Es hatte keiner Schuld"

Warum es in Liverpool und Mailand zuvor nicht gut lief? "Es hatte keiner Schuld. Es war einfach keine ideale Umgebungen für mich", gab sich Balotelli ruhig: "Ich habe mich nicht schlecht benommen, aber ich habe mich verletzt und das ist etwas, was ich nicht beeinflussen kann."

Trotz seiner verbesserten Form ist der gebürtige Palermitaner nicht für die WM-Quali-Spiele Italiens gegen Spanien und Mazedonien nominiert worden. Sauer ist er deswegen nicht. "Es war richtig, mich nicht zu nominieren, weil ich es nicht verdiene", meinte der Angreifer ungewohnt kleinlaut und führte fort: "Es ist besser für Ventura, mich diesmal nicht auszuwählen, denn wenn ich wiederkomme, will ich in meiner besten Form sein."

Folglich kann sich Balotelli voll und ganz auf das Training in der Länderspielpause konzentrieren. In der Ligue 1 geht es für OGC Nice danach als nächstes gegen Lyon, ehe das Team in der Europa League auf Salzburg trifft.