Kurányi: VfB spielt eines Tages wieder CL

Kurányi hat im Moment viel Zeit

Kevin Kurányi traut seinem Ex-Klub, dem VfB Stuttgart, eine Befreiung aus der aktuellen Lage zu und erinnert sich gern an die glorreichen Zeiten in der Königsklasse, die mittlerweile viele Jahre zurückliegen.

2003 spielte der VfB erstmals in der Champions League und Kurányi war als Stürmer mittendrin. Am liebsten erinnert er sich an ein ganz bestimmtes Spiel: "Das 2:1 mit dem VfB gegen Manchester United taucht da sehr schnell auf. Das war schon etwas ganz Außergewöhnliches. Auch wenn ich mit Schalke 2008 das Viertelfinale erreicht habe", sagte der 34-Jährige im "kicker".

Der aktuell in der zweiten Liga spielende VfB ist laut dem 34-Jährigen "in einer schwierigen Situation." Er glaubt aber, "dass er sich daraus befreien kann." Inbesondere der neue Trainer, Hannes Wolf, könnte sich "als Glücksgriff erweisen. Wolf hat bereits bewiesen, dass er Mannschaften formen und weiterbringen kann." Kurányi weiß: "Der moderne Fußball fordert Risikobereitschaft, die der VfB jetzt zeigt, um aufzusteigen und an alte Zeiten anzuknüpfen."

Der Stürmer glaubt sogar, dass eines Tages wieder die Champions-League-Qualifikation möglich ist. "Der VfB hat so viel Potenzial, so große Möglichkeiten. Eines Tages spielt er auch wieder in der Königsklasse."

Eines der Highlights seiner Karriere

Insgesamt fiebere er bei allen internationalen Spielen mit deutscher Beteiligung mit, berichtet Kurányi. Dass es vor 13 Jahren gegen Manchester United so gut klappte, trotz der nominellen Unterlegenheit der Stuttgarter, macht der Angreifer an der Geschlossenheit der Mannschaft fest. "Wir hatten zwar auch viel Qualität im Kader, aber das kleine Plus für den Erfolg machte am Ende unser Teamgeist aus. Wir waren ein verschworener Haufen."

Außerdem spielte auch die Fitness eine entscheidende Rolle. Alle seien "topfit" gewesen, was "unter Felix Magath ja keine Überraschung war", gibt Kurányi schmunzelnd zu. Dieses Spiel sei eines der Highlights seiner Karriere gewesen. Dazu kämen noch das EM-Finale 2008 und die erwähnte Champions-League-Saison mit Schalke.

Gegen so große Namen wie van Nistelrooy, Scholes, Giggs, Forlan, Keane Forlan und Co. zu spielen, sei eine tolle Erfahrung gewesen. Das Team hätte "vor jedem United-Spieler gehörigen Respekt gehabt. Bei Ronaldo wussten wir aber, dass er bei Andy Hinkel in guten Händen sein würde. Der hatte auch schon andere Stars an die Leine gelegt - und das schaffte er auch dieses Mal." Die damalige Stuttgarter Mannschaft gehörte "sicher zu den besten VfB-Teams" ist sich Kurányi sicher.