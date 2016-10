Stevens: Gisdol muss sich für den HSV ändern

Ein Bild aus Schalker Zeiten: Gisdol (l.) und Stevens

Markus Gisdol war zwischen 2011 und 2012 Co-Trainer auf Schalke unter Huub Stevens. Der Niederländer wiederum trainierte zwischen 2007 und 2008 HSV, den Gisdol vor wenigen Tagen als Chefcoach übernahm. Stevens hat für den neuen Mann an der Linie der Hanseaten nun einige Tipps parat.

"Hamburg ist nicht so einfach", sagte der 62-Jährige gegenüber "Sky90" und fügte hinzu: "Der HSV ist gefährlicher als Schalke." Der ganze Rummel rund um den Verein sei noch deutlich größer als in Gelsenkirchen. Deshalb rät der Niederländer dem neuen Hamburg-Trainer: "Er muss gegenüber den Medien anders auftreten als in Hoffenheim."

Während Gisdol in Hoffenheim noch auf Distanz geblieben ist und eher zurückhaltend agierte, soll er seine Verhaltensweise beim HSV lieber ändern, rät ihm Stevens. "Das geht in Hamburg nicht. Er muss auf die Journalisten zugehen." Keiner weiß das besser als er: "Ich wusste damals, dass es nicht einfach ist, habe mich darauf eingestellt. Ich habe ein super Verhältnis gehabt."

Dass Gisdol noch sehr jung ist, könnte zudem ein paar Probleme mit sich bringen. "Hamburg ist nicht einfach für einen unerfahrenen Trainer", glaubt Stevens, fügt jedoch hinzu: "Er ist taktisch stark. Ich hoffe, dass er es den Spielern vermitteln kann."