DFB segnet neue Anstoßzeiten ab!

Am Sonntag gibt es in Zukunft auch um 13:30 Uhr ein Bundesliga-Spiel

Schlechte Nachrichten für alle Amateur-Fußballer. Die Bundesliga darf nach Medieninformationen ab der nächsten Spielzeit die Anstoßzeiten der Sonntagsspiele verändern.

Wie die "Sport Bild" erfahren hat, haben sich DFB- und Liga-Spitze darauf geeinigt, pro Saison je fünf Sonntagsspiele um 13.30 Uhr anzusetzen. Bislang war durch den Schutz des Amateur-Sports in der 1. Bundesliga erst um 15:30 Uhr angepfiffen worden.

Somit wird es in Zukunft an fünf Sonntagen der Saison 2017/2018 bis zu drei Spiele geben, die um 13:30 Uhr, 15:30 Uhr und 17:30 Uhr angepfiffen werden. Außerdem wird es weitere fünf Spiele am Montagabend geben. Als der SV Werder in der letzten Saison gegen den VfB Stuttgart in der Schlussphase der Saison an einem Montagabend um den Abstieg spielten, gab es noch große Ablehnung seitens der Fans über diesen Spieltermin. Eine große Gruppe von VfB-Anhängern boykottierte das Spiel.

Der Grund für die neuen Zeiten: Die DFL möchte jene Teams entlasten, die am vorausgehenden Donnerstag noch in der Europa League gespielt haben.