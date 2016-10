Hummels: Summen "überhaupt keine Gefahr"

Hummels hat auch Lust, Trainer zu werden

Mats Hummels glaubt, dass die Bundesligisten trotz international stetig steigender Transfersummen konkurrenzfähig bleiben.

In einem Interview des "Playboy" sagte der Profi von Meister Bayern München: "Ich habe sogar eher das Gefühl, dass die Bundesliga-Mannschaften in diesem Jahr noch ein bisschen stärker sind." Die vielen Hundert Millionen Euro, die zuletzt vor allem in England für neue Spieler ausgegeben wurden, stellen für Hummels "überhaupt keine Gefahr" dar.

Der 27-Jährige meinte, dass von dem Geld ja viele profitieren. "Ich würde nur dann eine gefährliche Entwicklung feststellen, wenn das Geld nicht da ist. Aber es ist ja quasi ein Kreislauf", sagte er. Vor allem in der Premier League waren die Ablösesummen durch einen neuen Fernseh-Vertrag in der letzten Saison nochmals stark gestiegen. Dies sorgte für Diskussionen um die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Klubs.

Nach der aktiven Profi-Laufbahn könnte sich Hummels an Engagement als Übungsleiter vorstellen. "Ich merke, dass ich tatsächlich immer mehr Lust auf einen Trainerjob habe. Damit meine ich jetzt nicht gleich Bundesliga-Trainer, vielleicht Jugendtrainer, mal gucken." Noch vor "zwei, drei Jahren" hätte er dies noch "völlig ausgeschlossen".