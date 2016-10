FCB und Wolfsburg starten in Königsklasse

Die Wolfsburger Damen bereiten sich auf Chelsea vor

Mit britischen Wochen beginnt für Bayern München und den VfL Wolfsburg der Weg zum Champions-League-Finale in Cardiff.

Die Champions-League-Mission der deutschen Vorzeigeklubs beginnt auf der Insel - und sie soll dort im Juni auch enden. Mit britischen Wochen starten der Frauen-Meister Bayern München und der diesjährige Finalist VfL Wolfsburg in die Königsklasse. Das große Ziel: Das Finale am 1. Juni 2017 im walisischen Cardiff.

Der FC Bayern will alles daran setzen, den bitteren Erstrunden-K.o. im vergangenen Jahr vergessen zu machen. "Jetzt wollen wir zeigen, dass wir mehr können", sagte Trainer Thomas Wörle vor dem Hinspiel am Mittwoch (20.30 Uhr) bei Hibernian Edinburgh. Im vergangenen Herbst hatte München gegen den FC Twente (Niederlande) Lehrgeld gezahlt und war nach zwei Unentschieden (1:1, 2:2) aufgrund der Auswärts-Torregel ausgeschieden.

Nach zwei Meister-Titeln in Folge ist der internationale Durchbruch das nächste Ziel der Bayern. "Natürlich liegt auf der Champions League in dieser Saison ein besonderer Fokus", sagte Wörle, der gegen den schottischen Vizemeister "zwei intensive Spiele gegen einen physisch robusten und kampfstarken Gegner" erwartet.

Wolfsburg trifft auf Chelsea

In der Liga konnten die Münchnerinnen allerdings bislang kaum Selbstvertrauen tanken. Nach vier Spielen stehen bereits eine Niederlage (gegen Pokalsieger VfL Wolfsburg) und ein Unentschieden (gegen den SC Freiburg) zu Buche. In der Generalprobe am Sonntag mühte sich das mit Nationalspielerinnen gespickte Ensemble, das noch ohne Top-Neuzugang Simone Laudehr (Außenbandriss im Sprunggelenk) auskommen musste, beim punktlosen Underdog Bayer Leverkusen zu einem 1:0.

Wie der Ligarivale aus München machten sich die Wolfsburgerinnen am Dienstag auf in Richtung Großbritannien. Für den zweimaligen Champions-League-Sieger beginnt die Königsklasse an einem magischen Ort. Das Hinspiel beim englischen Vizemeister FC Chelsea (20:00 Uhr) steigt an der Stamford Bridge - dort feierten die VfL-Frauen im Triple-Jahr 2013 ihren ersten Europacup-Triumph. "Das sind natürlich gute Erinnerungen für uns", sagte Trainer Ralf Kellermann.

Marozsán trifft auf die Norwegerinnen

Auch wenn London ein gutes Pflaster für die Wolfsburgerinnen ist, geht er voller Respekt in das Duell. "Wir rechnen mit einem engen Spiel. Es ist ein gefühltes Halbfinale", sagte der 48-Jährige, der derzeit unter anderem auf die Schweizerin Ramona Bachmann (Einblutung in der Oberschenkelmuskulatur) verzichten muss.

Die Chelsea Ladies kennen Kellermann und Co. bereits aus der Vorsaison. Im Achtelfinale schaltete der VfL den englischen Meister von 2015 mit zwei Siegen aus (2:1, 2:0). Doch der Coach warnt: "Sie haben sich gut verstärkt."

Für den Topfavoriten Olympique Lyon mit den deutschen Nationalspielerinnen Dzsenifer Marozsán und Pauline Bremer beginnt die Mission Titelverteidigung mit dem Duell mit Avaldsnes IL aus Norwegen (18:00 Uhr). Die Rückspiele finden jeweils eine Woche später am 12. Oktober statt.