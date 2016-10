Neururer: "Der HSV hat keine Philosophie"

Neururer wirft dem HSV viele Fehler vor

Peter Neururer ist der Fachmann in allen Fußballfragen. Dieses Mal hat er sich den HSV vorgeknöpft und ärgert sich vor allem über das Verhalten des HSV-Bosses, der seine Arbeit nicht gut mache.

"Seitdem Didi Beiersdorfer beim HSV aktiv ist, habe ich das Gefühl, dass in den letzten vier Jahren fünf Trainer dort waren, dass in den letzten vier Jahren dort drei Sportdirektoren zu Gange waren, dass jeder mal was versuchen kann", echauffierte sich Neururer über Dietmar Beiersdorfers Trainerpolitik im Doppelpass bei "sport1".

"Wenn ich einen Trainer, der lange Zeit unter Beweis gestellt hat, dass er Großartiges geleistet hat, der darüber hinaus in der Stadt Hamburg ein großartiges Ansehen hat, Mann des Jahres in Hamburg geworden ist, nach vier Spieltagen nicht nur in Frage stelle, sondern auch beurlaube, dann hat derjenige einen großen Fehler gemacht, der diesen Trainer überhaupt hat weiter arbeiten lassen", schob der 61-Jährige nach. "Denn, wenn ich das mache, muss ich das früher machen, zu einem anderen Zeitpunkt."

Das ganze Dilemma des HSV liege vor allem daran, dass es kein Konzept gebe. "Jeder Verein, egal wie auch immer strukturiert, hat eine gewisse Philosophie, steht für eine gewisse Art und Weise, wie man Fußball spielt, steht für eine gewisse Art der Transferpolitik", führte Neururer aus und legte nach: "Der HSV steht für mich für überhaupt keine Philosophie"

Es könne auch keine Philosophie sein, "sportlich Leitende ewig auzutauschen, aber keine neue Richtung eingeschlagen", sagte der TV-Experte, der einen kompetenten Sportdirektor für den Hamburger SV fordert. "Den ein oder anderen Spieler, der verpflichtet wurde - losgelöst von seiner Qualität - hätte man möglicherweise auch wesentlich günstiger haben können", analysierte Neururer, spielte jedoch auch darauf an, dass das Geld durch Investor Kühne möglicherweise zu locker sitze: "Aber im finanziellen Bereich scheint das beim HSV ja ein klein wenig anders geregelt zu werden."