Deutschlands WM-Quali - historische Bilanz!

Historische Niederlage: 2001 verliert Deutschland in München gegen England

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Samstag gegen Tschechien ihr zweites WM-Qualifikations-Spiel in der Gruppe C. Gegen Tschechien kann das Team von Joachim Löw im Hamburger Volksparkstadion einen beeindruckenden Rekord ausbauen.

Deutschland und die WM-Qualifikation - das passt einfach. 85 Spiele bestritt die Mannschaft des DFB in der Historie und verlor davon nur zwei Partien! Keine andere Mannschaft mit mehr als vier WM-Quali-Spielen verlor seltener. Eine phänomenale Statistik, für die auch 65 Siege bei 18 Remisen und eine Tordifferenz von 252:66 sprechen. Folglich holte das Team im Schnitt starke 2,5 Punkte und schoss knapp drei Tore pro Partie.

Den Grund für diese Bilanz sah Weltmeister Philipp Lahm schon 2009 im Selbstverständnis der Deutschen Nationalmannschaft: "Man muss sich nur mal die Bilanz der Deutschen bei großen Turnieren ansehen. 1954, '74 und '90 waren wir Weltmeister und '72, '80 und '96 Europameister. Und dann kommen mindestens nochmals so viele Finalteilnahmen hinzu. Wir sind sozusagen mit dem Wissen aufgewachsen, dass es Deutschland immer ins Finale schaffen kann", erklärte der Rechtsverteidiger damals.

Aus deutscher Sicht schaut man in diesem Fall natürlich nur ungern auf die kleinen Schönheitsflecken in der fast perfekten Bilanz. Die erste Niederlage versetzte Portugal dem vierfachen Weltmeister. Am 16. Oktober 1985 gewann die Seleção mit 1:0 im Stuttgarter Neckarstadion dank des Treffers von Carlos Manuel in der 54. Minute. Auf deutscher Seite waren damals noch Stars wie Karl-Heinz Rummenigge, Andreas Brehme oder Pierre Littbarski dabei, die letztendlich aber den Gruppensieg vor den Portugiesen einfuhren.

Dicke Pleite gegen England

Die zweite Pleite hat ihren Namen wirklich verdient. Gegen den Erzrivalen aus England holte sich Deutschland am 01.09.2001 - wieder zuhause - eine 1:5-Klatsche vor 63000 Zuschauern in München ab. Speziell der damals noch junge Michael Owen dürfte dank seiner drei Treffer noch beste Erinnerungen an das Match haben. Für England trafen zudem Steven Gerrard und Emile Heskey. Dabei war Deutschland sogar früh in der 6. Minute durch Carsten Jancker in Führung gegangen. Ein Zeichen dafür, wie lange auch diese Partie bereits zurückliegt: Star-Schiedsrichter Pierluigi Colina leitete die Begegnung. Schlussendlich qualifizierte sich Deutschland aber auch für die WM 2002 und stieß dort überraschend bis ins Finale vor, in dem man gegen Brasilien aber das Nachsehen hatte.

In der aktuellen Quali-Gruppe bekommt es Deutschland als nächstes am Samstag in Hamburg mit Tschechien und am Dienstag in Hannover mit Nordirland zu tun, gegen Norwegen gewann das Team am ersten Spieltag bereits mit 3:0. Weitere Gegner in der Gruppe C sind Aserbaidschan und San Marino. Dass sich die Schützlinge von Joachim Löw in dieser Gruppe den dritten Ausrutscher der Quali-Historie erlauben, ist eher nicht zu erwarten.