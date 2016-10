Auba gibt zu: Gab Interesse von City und Real

Pierre-Emerick Aubameyang kokettiert mit zahlreichen Angeboten

Dortmunds Top-Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang hat sich einmal mehr den Medien gestellt und dabei wieder zu kursierenden Wechselgerüchten Stellung bezogen. Bei den Anhängern des BVB dürften die Aussagen nicht unbedingt auf Gegenliebe stoßen. Warme Worte gab es zudem für Mentor Jürgen Klopp.

Nachdem der Torjäger zuletzt Gespräche mit Paris Saint-Germain bestätigte, gab Aubameyang nun eine kurze Einschätzung zur Situation bei den Hauptstädtern ab. Die Transferpolitik des Klubs habe ihn durchaus überrascht, da er erwartet habe, dass Paris mehr große Spieler hole. PSG werde zwar dennoch Meister, aber der ein oder andere Verein könnte die Stars durchaus ärgern.

Interesse an seiner Person habe es seit seinem Wechsel zum BVB "eigentlich in jedem Sommer gegeben", aber der Scheich-Klub habe es "schlecht gemacht". "Mehr will ich dazu nicht sagen", so Aubameyang im Interview mit "Onze Mondial" weiter. Insgesamt sei er nicht besonders gewillt, nach Frankreich zurückzukehren, auch wenn ein Verein, der das Ziel hat, die Champions League zu gewinnen, für einen Spieler wie ihn immer ein potentielles Ziel sei.

"Mein Vater sprach mit City"

Die Nerven der BVB-Fans dürften solche Aussagen nicht unbedingt beruhigen - und damit nicht genug: Der 27-Jährige bestätigte zudem, dass es Verhandlungen mit Manchester City gab. "Mein Vater sprach mit City, aber es gab nichts Konkretes", so der Dortmunder. Zudem sei auch Real interessiert gewesen, wurde jedoch nicht weiter aktiv.

Ein Umstand der den Offensivakteur, der gegenüber den Medien mehrfach bekräftigte, Real sei der Klub seiner Träume, nicht weiter stört. "Ich wollte mit meinen Aussagen nicht das Interesse des Klubs wecken. So etwas hatte ich bis heute nicht nötig. Wenn sie mich wollen, werden sie sich melden. Wenn nicht, werden sie schweigen."

Ein ganz persönliches Ziel

Außerdem äußerte sich der Gabuner zum Fernduell um die Torjäger-Kanone mit Bayerns Robert Lewandowski. "Ich hoffe, dass ich diese Saison vor ihm lande. Das ist mein ganz persönliches Ziel. Er hat in den vergangenen drei Jahren mehr Liga-Tore als ich geschossen. Das muss sich jetzt ändern", so Aubameyang. Die kleinen Twitter-Scharmützel der beiden Goalgetter seien dabei durchaus ein großer Ansporn.

Und auch Mentor Jürgen Klopp bleibt nicht unerwähnt. Der heutige Coach des FC Liverpool sei "sehr charismatisch". Auch wenn seine Situation beim BVB am Anfang nicht einfach gewesen sei, habe die Zeit unter Klopp seinen Spielstil und seinen Charakter gefördert, erklärte Aubameyang. Vor allem, da der 49-Jährige sehr emotional und nah an seinen Spielern sei und seine Gefühle offen zur Schau trage - Freude wie Ärger.