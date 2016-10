ÖFB-U19 siegt in EM-Qualifikation

Arnel Jakupović war zweifacher Torschütze für das ÖFB-U19-Team

Österreichs U19-Nationalteam ist am Dienstag mit einem 4:1-Sieg gegen Aserbaidschan ideal in die EM-Qualifikation gestartet. Matchwinner beim Auftaktspiel des Turniers in Marijampole war Torjäger Arnel Jakupović mit einem Doppelpack. Die weiteren ÖFB-Gegner heißen am Donnerstag Gastgeber Litauen und zum Abschluss am Sonntag noch Bosnien-Herzegowina.

England-Legionär Jakupović, der auch schon im U21-Nationalteam als Torschütze geglänzt hatte, brachte den ÖFB-Nachwuchs in der 23. Minute mit 1:0 in Führung. Aserbaidschan gelang durch Anton Krivotsyuk aber noch vor dem Wechsel der Ausgleich (41.). Nach der Pause stellte jedoch Alexander Kogler vom FC Ingolstadt sofort wieder auf 2:1 für Österreich (46.).

Eine Rote Karte für Elvin Damirov in der 63. Minute brachte den rot-weiß-roten Zukunftshoffnungen eine numerische Überlegenheit und diese wurde auch ausgenützt. Der zweite Jakupović-Treffer (66.) sowie Sandi Lovrič vom SK Sturm mit einem Freistoß (81.) machten den klaren ÖFB-Sieg perfekt.

U19-Teamchef Manfred Zsak zeigte sich nach dem Erfolg zufrieden: "Wir haben gezeigt, dass wir spielerisch die bessere Mannschaft sind. Der Ausgleich zum 1:1 nach der zweiten Aktion der Gegner im Strafraum hat es zwar mühsam gemacht, aber das schnelle Tor nach der Pause war sehr wichtig. Danach haben wir das Spiel klar beherrscht."

red