Arsenal-Heimstätte als Geldmaschine

Das Stadion von Arsenal ist für die "Gunners" sehr lukrativ

Arsenal hat das lukrativste Fußballstadion in Europa. Das ergab eine Studie von Deloitte, in der die Einnahmen an Spieltagen in den Bereichen Ticketing und Konsumation berechnet wurden.

Demnach haben die "Gunners" mit dem Emirates Stadium in der Saison 2014/15 gleich 132 Millionen Euro eingenommen, immerhin rund 30 Prozent des Gesamt-Jahresumsatzes des Vereins. Knapp dahinter folgt mit 129,8 Millionen Euro das Estadio Santiago Bernabéu von Real Madrid und auf Rang drei liegt das Camp Nou des FC Barcelona mit 116,9 Millionen Euro.

Die Jahres-Umsätze der Fußball-Stadion an den Spieltagen - Top Ten:

1. Emirates Stadium (Arsenal) 132,0 Millionen Euro

2. Estadio Santiago Bernabéu (Real Madrid) 129,8

3. Camp Nou (FC Barcelona) 116,9

4. Old Trafford (Manchester United) 114,0

5. Stamford Bridge (Chelsea) 93,1

6. Allianz Arena (Bayern München) 89,8

7. Parc des Princes (Paris Saint-Germain) 78,0

8. Anfield Road (Liverpool) 75,0

9. Etihad Stadium (Manchester City) 57,0

10. Signal Iduna Park (Borussia Dortmund) 54,2

Mehr dazu:

>> Das Stadion-Profil der Arsenal-Heimstätte

apa/red