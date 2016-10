Wales gegen ÖFB-Team ohne Church

Simon Church steht Wales im Ernst Happel-Stadion nicht zur Verfügung

Wales muss im WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich auf den an der Hüfte verletzten Stürmer Simon Church verzichten. An seiner Stelle wurde am Dienstag bereits Tom Bradshaw nachnominiert. Der 24-jährige Profi vom englischen Zweitligisten Barnsley bestritt bis dato erst ein Länderspiel. In das EM-Aufgebot hatte es Bradshaw nicht geschafft.

Zählen können die Waliser am Donnerstag in Wien dafür voraussichtlich auf Mittelfeldspieler Joe Allen. Der Vereinskollege von Marko Arnautović bei Stoke City nahm am Dienstag am Mannschaftstraining teil, nachdem er in der Vorwoche an Problemen mit der Oberschenkelmuskulatur laboriert hatte. Beim 1:1-Remis gegen Manchester United am Wochenende war Allen dennoch über die volle Spielzeit auf dem Feld gestanden und hatte dabei zum Ausgleich getroffen.

