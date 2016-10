Schock für Löw: Gomez fehlt in der WM-Quali

Der nächste Rückschlag für Mario Gomez

Es sind einfach nicht die Tage des Mario Gomez: Als wäre die anhaltende Torflaute im Wolfsburg-Dress nicht ärgerlich genug, fällt der Nationalstürmer nun auch noch für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele des DFB-Teams aus.

Eine "neurogene Verhärtung in der Gesäßmuskulatur" verhindert einen Einsatz des 31-Jährigen gegen Tschechien am Samstag und gegen Nordirland am Dienstag (beide 20:45 Uhr). Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit.

Die Wolfsburger verkündeten unterdessen, Gomez könne einige Tage nicht trainieren. Für den Bundesligisten hat der türkische Torschützenkönig der Vorsaison seit seiner Verpflichtung im Sommer noch keinen Treffer erzielt.

Obwohl damit eine wichtige Option für das Angriffszentrum wegbricht, verzichtet Bundestrainer Joachim Löw auf eine Nachnominierung.