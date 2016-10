Tschechien muss auf Škoda verzichten

Tschechien muss gegen das DFB-Team auf Milan Škoda verzichten

Eine Offensivoption weniger für die tschechische Auswahl: Milan Škoda wird dem Team im WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland fehlen.

Der 30 Jahre alte Stürmer von Slavia Prag leidet weiterhin an einer Verletzung, die er im Lokalderby gegen Sparta Prag vor anderthalb Wochen erlitten hatte.

Nationalcoach Karel Jarolím werde dennoch keinen Ersatz in den Kader berufen, teilte Teammanager Jaromir Seterle mit. Am Vortag waren bereits zwei Neulinge nachnominiert worden: Mittelfeldspieler Lukas Droppa (FK Tom Tomsk) und Jaromir Zmrhal (Slavia Prag).

Der tschechische Tross wird am 6. Oktober nach Hamburg zur Partie der Gruppe C im Volksparkstadion aufbrechen. Angepfiffen wird am 8. Oktober um 20:45 Uhr.