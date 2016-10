FCH im Pech: Kraus und Beermann fehlen lange

Wird seinem Klub lange fehlen: Kevin Kraus

Den Punkt im Spitzenspiel gegen Eintracht Braunschweig hat der 1. FC Heidenheim teuer bezahlt. Wie der Klub am Dienstag bestätigte, fallen zwei Leistungsträger der besten Abwehr der Liga (erst fünf Gegentore) lange aus.

Während Timo Beermann mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel wohl in zwei bis drei Wochen wieder zum Einsatz kommen könnte, traf es den formstarken Kevin Kraus umso schlimmer: Der 24-Jährige hat sich am Wochenende einen Riss des vorderen Kreuzbandes am linken Knie sowie einen Anriss des Außenmeniskus zugezogen und Trainer Frank Schmidt somit rund sechs Monate fehlen.

Kevin #Kraus zog sich am vergangenen Sonntag einen Riss des vorderen Kreuzbandes am linken Knie sowie einen Anriss des Außenmeniskus zu 😢 pic.twitter.com/x6N7hpLpFx — 1. FC Heidenheim (@FCH1846) 4. Oktober 2016

Der FCH zählt bislang zu den positiven Überraschungen der Zweitliga-Spielzeit. Derzeit rangiert das Team auf Platz vier der Tabelle mit einem Zähler Rückstand zur Aufstiegszone.